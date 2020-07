“Sotto lo stesso cielo”. Racconti e immagini di Roma fra gli anni ’60 e ’80

Mercoledì 29 luglio 2020 torna il consueto appuntamento estivo presso la Casa del Cinema di Roma. Con il patrocinio del Comune di Roma, lo spettacolo è organizzato da That’s Hall e prodotto da Made in Tomorrow, con le fotografie di Marcello Geppetti e la musica dal vivo dei WakeUpCall, e verrà presentato da Andrea Dezzi.

Il live show, in cui si alterneranno musica dal vivo, storytelling e testimonianze fotografiche, farà ripercorrere al pubblico anni fondamentali per la città di Roma, quelli che vanno dalla metà degli anni Sessanta agli anni Ottanta. Sono anni, critici, in cui bisogna dimostrare di avere la forza per rialzarsi e andare avanti. È un periodo di ribellione, di forza, di cambiamenti e svolte storiche; anni in cui l’Occidente vede barcollare i valori dell’immediato dopoguerra sotto i colpi di una nuova generazione, numerosa e per la prima volta nella storia non decimata da una guerra. Fame e povertà si ritraggono e altri bisogni emergono, una nuova visione del mondo chiede di uscire dai vincoli della famiglia patriarcale, della politica, della chiesa e di una legislazione inadatta al nuovo mondo. Tutto è in discussione e tutto sembra possibile. Persino in un’Italia al centro degli equilibri della guerra fredda. Anni in cui finalmente tutti cominciano a desiderare, se non tutto, almeno qualcosa.

Il viaggio parte dal 1962, quando sfuma gradualmente l’entusiasmo legato agli anni della Dolce Vita e si accendono i tumulti nei cuori dei più giovani.

Le visite dei presidenti degli Stati Uniti in Italia vengono accolte con entusiasmo: già nel 1963 J.F. Kennedy viene circondato dalla folla a Napoli; nel 1967 Robert Kennedy a passeggio fra le strade del centro di Roma conversa a tu per tu con dei giovani; nel 1969 Nixon è osannato e portato in spalla dai cittadini romani.

Il cinema e la musica sono sempre grandi protagonisti e interpreti di queste vicende e mutamenti sociali e culturali, e gli scatti di Marcello Geppetti ne sanno raccontare molti aspetti. A Roma non basteranno le danze scatenate nel neonato Piper (1965) di Via Tagliamento a placare gli animi dei ragazzi. Arriverà quel 1° marzo 1968, con i suoi scontri a Valle Giulia, a cambiare le