SottounaPioggiadiParole

Sono Maria Giovanna e ho 32 anni, faccio parte della Generazione X meglio conosciuta come Millennial.

Rientro tra i nati dal 1981 al 1995, per intenderci quelli che vengono definiti ancora “giovani” per il mondo del lavoro però abbastanza maturi per mettere su famiglia.

Se sei una donna il peso da sostenere diventa doppio, la domanda “desideri diventare mamma?” è un’arma a doppio taglio. Se la risposta è affermativa davanti ad un eventuale datore di lavoro la reazione non sarà di gioia.

Invece, se esprimi la tua mancanza di senso materno ad un qualsiasi parente diventi la causa principale del calo di natalità in Italia.





Appunti, riflessioni, consigli di una Millennial

Dopo una breve, ma esplicativa, descrizione della mia generazione, vi spiego quello che vuole tentare di essere questa mia rubrica.

La mia passione per le parole e la curiosità nel conoscere e raccontare storie mi hanno portato ad occupare i preziosi spazi di Abitare A Roma.

Grazie alla fiducia e alla pazienza di Vincenzo e Enzo Luciani, sono ormai ben 13 anni che seguo le vicende di questa città e dei suoi abitanti. Diversi i talenti romani intervistati che hanno poi fatto strada, gli eventi di ogni genere seguiti e i problemi di cui ho parlato.

Così ho deciso – lo so, non ne sentivate l’esigenza – di farmi portavoce per Abitare A Roma di questa nostra “sfigata” generazione, troppe volte criticata senza essere ascoltata o peggio ancora del tutto dimenticata.

Troverete consigli su cosa vedere, leggere e sentire; parleremo di iniziative e eventi a noi dedicati e sarò lieta di accogliere tutti coloro che vorranno dire la loro.

Se volete proporre tutte le vostre espressioni creative, esporci una particolare problematica o semplicemente raccontare la vostra storia potete scrivere alla nostra email o contattarci sui profili social.

Ci vediamo on the road, sulla strada…