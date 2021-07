Sparatoria nel quartiere Alessandrino

“Nella serata di ieri, 13 luglio 2021 in Viale Alessandrino, due uomini in sella a uno scooter hanno esploso dei colpi di arma da fuoco ferendo un ragazzo di 23 anni, per poi darsi alla fuga. Già da diverso tempo gli abitanti del quartiere lamentano e chiedono maggiore presenza delle Forze dell’Ordine. Un quartiere già segnato da episodi di risse, da prostituzione a cielo aperto e che nelle scorse settimane ha visto anche un tentativo di violenza sessuale ai danni di una studentessa originaria del Senegal. Ieri si è toccato il fondo: in pieno giorno, in una zona frequentata da giovani, di fronte a un’area giochi dove le famiglie portano i loro figli due delinquenti potevano compiere una strage”. Così in un comunicato stampa di Mauro Caliste (PD).

“Lo dico – prosegue la nota – da padre, da nonno e da figlio di Carabiniere. Abbiamo bisogno di più controlli nell’area, bisogna prevenire episodi come questo e per farlo è necessaria la presenza di maggiori uomini. Gli abitanti dell’Alessandrino devono sentirsi sicuri, per questo già in tanti avevano firmato l’esposto che abbiamo presentato come Associazione Impegno Civico, con il quale abbiamo chiesto maggior presenza di forze dell’ordine nel territorio”.