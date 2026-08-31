Spari in casa, tre morti a Pietralata: padre, madre e figlia. Gli investigatori valutano l’omicidio-suicidio

Una sequenza improvvisa di colpi d’arma da fuoco nel silenzio di via dell’Antracite, nel quartiere Pietralata, poi la chiamata d’emergenza al 112 e la drammatica scoperta.

I Carabinieri della Compagnia di Montesacro, intervenuti, oggi lunedì 31 agosto, all’interno di un’abitazione situata al civico 12, si sono trovati di fronte ai corpi privi di vita di tre persone.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dagli investigatori dell’Arma, le vittime appartengono allo stesso nucleo familiare: si tratta del padre, della madre e della figlia con disabilità.

Rilievi scientifici ed ipotesi investigative

Sul luogo della tragedia sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco per l’apertura degli accessi e gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri:

Pista principale: L’ipotesi maggiormente accreditata dagli inquirenti riguarda un drammatico gesto d’impeto sfociato in omicidio-suicidio.

Accertamenti sulle armi: Gli operanti stanno eseguendo i rilevamenti balistici ed impedenziometrici nell’appartamento per determinare chi abbia impugnato l’arma e ricostruire l’esatta sequenza degli spari.

Isolamento dell’area: L’immobile di via dell’Antracite è stato posto sotto sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Roma per consentire l’esecuzione degli esami medico-legali e dei rilievi dattiloscopici.

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