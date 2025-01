Spari in Viale Alessandrino: panico nel quartiere, ma la pistola era a salve Messo di fronte all’evidenza, l'uomo 52enne non ha negato. Ha confermato di essere lui l’autore dei due colpi esplosi. Forse un gesto di bravata, forse un momento di confusione o esasperazione. Le ragioni, per ora, non sono chiare