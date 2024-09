“Sport Amor, lo sport che unisce” da giovedì 26 settembre a Roma sport per tutti

Un progetto dal sapore storico, quello che prenderà il via giovedì 26 settembre a Roma per concludersi il 6 ottobre 2024 dopo 10 giorni di sport per tutti. “Sport Amor, lo sport che unisce“, che coinvolgerà sportivi e cittadini in 36 discipline sportive in 12 impianti disseminati per la città in 8 diversi municipi, è organizzato dagli Enti di Promozione sportiva che, per la prima volta hanno deciso di mettere in sinergia le proprie risorse. A coordinare il lavoro dei quattordici EPS che hanno aderito all’iniziativa, Massimo Zibellini, che per mesi ha messo in moto tutte le forze della città per non deludere le attese per un evento aperto veramente a tutti senza distinzione di età, sesso, razza o religione, rappresentando un’opportunità unica per vivere appieno i valori dello sport. Roma, con il suo ricco patrimonio storico e culturale, farà da cornice a questa straordinaria iniziativa. Questo permetterà a tutta la comunità di partecipare attivamente e supportare gli atleti, rafforzando il senso di appartenenza e la coesione sociale. L’evento è progettato per incoraggiare la partecipazione attiva di persone di tutte le età, dai bambini agli anziani, promuovendo la salute, il benessere e l’integrazione. Durante le due settimane della manifestazione, i partecipanti avranno l’opportunità di competere, apprendere nuove discipline e, soprattutto, divertirsi insieme in un ambiente inclusivo e accogliente.

La manifestazione, sostenuta e promossa da Roma Capitale, è stata presentata nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio alla presenza delle autorità del Municipio, Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, alla moda e ai grandi Eventi; Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina; che erano al tavolo dei relatori insieme a Massimo Zibellini, capo progetto di “Sport Amor, lo sport che unisce“, e al pluri olimpionico Daniele Masala. Presenti tra gli altri, Federico Rocca e Giorgio Trabucco della Commissione Sport di Roma Capitale, Antonio Caliendo Assessore allo sport del 10° municipio, naturalmente i 14 presidenti regionali degli EPS aderenti presidenti e 6 presidenti provinciali, 4 dirigenti Nazionali atleti di, pattinaggio, maestri di arti marziali, maestri di atletica leggera arbitri calcio, molti tecnici di varie discipline.

Le attività di Sport Amor spaziano dall’atletica leggera al basket, dal calcio al tennis, includendo anche discipline meno conosciute ma altrettanto affascinanti come il pickleball, l’acqua fitness ed il catch ’n’ serve ball. Particolarmente attese le attività sociali destinate ai meno fortunati come il calcio a5, il basket e la pesca sportiva per disabili. Ogni disciplina offrirà momenti di competizione, dimostrazioni e workshop, permettendo a tutti di esplorare nuove passioni sportive.

“Sport Amor, lo sport che unisce” non è solo una celebrazione dell’attività fisica, ma anche un potente strumento per costruire una comunità più forte e unita. L’evento mira a promuovere valori fondamentali come il fair play, il rispetto reciproco e lo spirito di squadra, creando un ambiente dove ognuno può sentirsi parte di qualcosa di grande e significativo. Con il supporto del Comune di Roma Capitale e degli enti di promozione sportiva, questa manifestazione rappresenta un’occasione imperdibile per vivere lo sport come veicolo di inclusione e crescita personale.

Non mancheranno momenti di festa e socializzazione, con eventi collaterali pensati per coinvolgere non solo gli atleti, ma anche le loro famiglie e l’intera comunità. Tra cerimonie di apertura e chiusura, spettacoli e attività ludiche, “Sport Amor, lo sport che unisce” promette di essere un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti. Unitevi a noi per celebrare l’amore per lo sport e per costruire insieme una comunità più unita e coesa.

GIi impianti Sportivi nei quali partecipare a Sport Amor–

1. Palatorrino 2. Impianto Sportivo Laghi di Mezzaluna 3. Oasi Aics Roma 4. Palazzetto Stelle Marine 5. Impianto Sportivo Pietralata 6. Romanina Sporting Center 7. Circolo Sportivo CSI Roma 8. Tor Vergata Sporting Center 9. Oasi beach sport 10. Centro Sportivo Longarina “Francesco Totti” 11. Miami S.C. 12. Impianto Sportivo Capitolino

Le 36 discipline sportive

1. Atletica leggera 2. Padel 3. Pallavolo 4. AcquaFitness 5. MiniBasket 6. Tennis 7. Fitness 8. Pickleball 9. Pattinaggio 10. Calcetto 11. Pesca Sportiva senza barriere 12. Corsa 13. Danza Sportiva 14. Judo 15. Karate 16. Freccette 17. Scherma 18. Ginnastica Ritmica, 19. Catch ‘n’ serve ball 20. Skating 21. Calcio 22. Canoa 23. Surf 24. WindSurf 25. Wingfoil 26. Beach soccer 27. Basket senza barriere 28. Fitness terza età 29. Basket 30. Parkour 31. Skateboard 32. Calcio a5 femminile 33. Ginnastica Artistica 34. Ju jitsu 35. Scacchi 36. Yoga

