Sport, Nanni (Civica Calenda). “Impegni non rispettati per pista atletica Tor Tre Teste e Casal Bertone”

“Ieri, durante la Commissione Sport, ho ricordato gli impegni disattesi per la pista di atletica di Tor Tre Teste e per i campetti di calcio di Casal Bertone.”

Così in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino e vicepresidente della Commissione Sport.

“Da inizio consiliatura, quindi dalla fine del 2021, ho sollecitato più volte l’amministrazione ad intervenire fattivamente per la riapertura della pista di atletica di Tor Tre Teste, unico impianto dove poter svolgere atletica leggera nella periferia di Roma e per il recupero dei campetti di calcio di Casal Bertone a via Ettore Fieramosca, entrambi abbandonati da anni.

Nonostante l’impegno preso attraverso gli atti presentati in aula Giulio Cesare, ad oggi, non sono previste risorse in Bilancio per la pista di atletica di Tor Tre Teste, a quasi un anno dai Campionati europei di atletica leggera (che si svolgeranno a Roma dal 7 al 12 giugno del 2024) e non si riesce a trovare una soluzione per i campetti di via Ettore Fieramosca, dove è inoltre previsto l’intervento di Ferrovie dello Stato.

Mi auguro – conclude Nanni – che nei prossimi giorni si trovino risposte adeguate per i due impianti sportivi e che si intervenga al più presto per poter dare ai cittadini la possibilità di utilizzare spazi da troppo tempo preclusi al loro utilizzo e lasciati all’incuria e al degrado.”