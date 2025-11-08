Stadio della Roma a Pietralata. Gualtieri: “Entro novembre il progetto definitivo”

La Roma avrà presto il suo stadio. “Entro la fine di novembre sarà presentato il progetto definitivo: sarà uno degli stadi più belli del mondo”.

Con queste parole il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato l’imminente passo avanti verso la realizzazione del nuovo impianto giallorosso a Pietralata, durante la presentazione del quarto rapporto alla città.

Un annuncio atteso da mesi, che conferma la centralità dello stadio nel programma di riqualificazione urbana della Capitale.

“Il nuovo impianto non sarà solo la casa della Roma, ma anche un tassello fondamentale per il rilancio dell’area del Rome Technopole”, ha spiegato il primo cittadino, sottolineando la sinergia tra sport, innovazione e territorio.

Il progetto si inserisce in un più ampio intervento di rigenerazione urbana, che prevede anche la creazione di un parco attrezzato di 11 ettari.

“Sarà un polmone di gioia che farà bene a tutta la città”, ha detto Gualtieri, fissando l’obiettivo di completare l’opera in tempo per gli Europei del 2032, quando Roma sarà tra le sedi del torneo continentale.

Accanto al futuro stadio giallorosso, il sindaco ha ricordato anche gli altri dossier aperti sul fronte sportivo e urbanistico: “Stiamo lavorando al recupero del Flaminio e prosegue il confronto sulla nuova casa della Lazio – ha aggiunto –. È in corso una valutazione per individuare la procedura più adeguata a portare avanti anche questo progetto”.

