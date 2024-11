Stadio della Roma, il sindaco Gualtieri ottimista: “Sarà bellissimo”. Ma il comitato protesta

Il progetto dello stadio della Roma a Pietralata continua a far discutere. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale per la presentazione del progetto definitivo, il sindaco Roberto Gualtieri ha espresso il suo entusiasmo, parlando della nuova infrastruttura come di una grande opportunità per la città.

Le parole di Gualtieri sullo stadio:

“Lo stadio della Roma? Gli impianti di proprietà sono una necessità e possono essere un’occasione di rigenerazione. Siamo contenti che ci siano due progetti, quello della Roma è più avanti, ha già presentato un primo progetto e il lavoro è molto avanzato.

Siamo nelle condizioni di aspettare progetto definitivo in tempi abbastanza rapidi”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante lo “Sport Industry Talk” di RCS al MAXXI.

“Ho avuto la fortuna di vedere delle anticipazioni ed è bellissimo, non sarà solo uno stadio, ma sarà la riqualificazione di un quadrante con tanto verde. Sarà un’opportunità per tutti”, ha aggiunto.

Le proteste:

Intanto il comitato “Sì al parco, Sì all’ospedale, No allo stadio”, che si oppone fermamente alla realizzazione del nuovo stadio in questa zona della Capitale, non arretra di un passo. Il gruppo ha annunciato una manifestazione in Campidoglio prevista per il 7 dicembre per ribadire la propria contrarietà al progetto.

Per gli attivisti che da tempo si battono contro l’edificazione dell’impianto a Pietralata, quella di Gualtieri è una “falsa narrazione”, in quanto “Gualtieri parla di area edificabile e di riqualificazione di un quartiere, tratto evidentemente in errore da quanto gli viene riferito dagli uffici (in)competenti” così in un post sulla propria pagina Facebook.

Gli attivisti proseguono: “È un fatto dimostrato che l’area sia destinata tutt’oggi a verde urbano, per la creazione del parco di Pietralata, come facilmente desumibile dai documenti inerenti al progetto Sdo approvati nel 1995 e le successive varianti del 2006 e 2012 – scrivono-.

Il sindaco, come l’assessore Veloccia (delegato all’Urbanistica, ndr) nel parlare di riqualificazione dimenticano, fanno finta di non sapere o non sono stati informati, come nella deliberazione di giunta 204 del 2021, nell’elaborato ‘Usi attuali e funzioni’ e in quello ‘Carta dei sistemi di valore storico e ambientale’, l’area viene descritta e indicata come ‘area boschiva e arbustiva’”.

Il futuro incerto del progetto:

Nel frattempo, il progetto dello stadio sembra essere in una fase di stallo. Il comitato tecnico-scientifico che dovrebbe occuparsi della valutazione e della definizione dei dettagli del progetto non ha ancora presentato un piano definitivo.

La data per la sua presentazione resta quindi ancora un mistero, alimentando ulteriori dubbi e incertezze tra i cittadini romani.

Nonostante la divisione e le polemiche, la realizzazione dello stadio resta uno degli argomenti centrali nell’agenda politica della Capitale, con il sindaco Gualtieri e i sostenitori del progetto determinati a portarlo avanti, ma con una città che sembra essere ancora lontana dall’ottenere un consenso unanime su questa grande opera.

