Staffetta della Liberazione al Parco Villa De Sanctis

In occasione del 79° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il Municipio Roma V ha organizzato una simbolica “Staffetta”, come occasione per condividere i valori della nostra Costituzione, nati dalla Resistenza, e soprattutto ricordare l’impegno delle migliaia di donne come staffette partigiane.

L’invito è rivolto principalmente alle donne di tutte le associazioni presenti nel territorio.

Incontro alle ore 9:30 presso il Parco Villa De Sanctis (entrata via dei Gordiani 69)