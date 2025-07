“Stanno forzando una porta”: la telefonata del vicino salva la casa dal furto

Una porta forzata, una lastra di plastica come grimaldello e due ombre sospette sul pianerottolo. Questo è lo scenario che si è presentato in via Marco Calidio, nel quartiere Alessandrino, ma grazie all’occhio vigile di un condomino attento si è evitato l’ennesimo colpo in appartamento.

È stato proprio lui, insospettito dai rumori provenienti dall’ingresso dell’appartamento del vicino, a contattare il 112. Dall’altra parte del telefono ha spiegato tutto: “Ci sono due uomini che stanno cercando di entrare in casa, stanno forzando la porta”.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina, che hanno colto uno dei due in flagrante. Il ladro, un cittadino georgiano di 28 anni, è stato bloccato e arrestato. Il suo complice, invece, è riuscito a dileguarsi tra i palazzi, facendo perdere le proprie tracce.

Dentro lo zaino dell’uomo arrestato, i militari hanno trovato tutto l’occorrente per forzare le porte: una lastra in plastica rigida, alcuni cacciaviti e altri attrezzi da scasso. Sul posto è stato accertato anche il danneggiamento della porta d’ingresso, segno evidente che i due avevano già cominciato ad armeggiare per entrare.

Il proprietario dell’appartamento, contattato poco dopo, ha raggiunto la sua abitazione e sporto denuncia.

Le indagini proseguono: i Carabinieri sono al lavoro per risalire all’identità del fuggitivo e accertare eventuali collegamenti con altri furti avvenuti nella zona.

