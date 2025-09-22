“Strada Facendo” – Alla Rambla primo appuntamento cittadino

Nel pomeriggio di venerdì 19 settembre si è svolto “Strada Facendo” il primo dei 15 appuntamenti previsti in tutti i Municipi organizzato dal PD romano per raccontare l’attività fatta sui territori in questi quasi 4 anni di amministrazione.

L’incontro si è tenuto nel piazzale della Rambla di via delle Cave di Pietralata ed ha visto la presenza dei consiglieri comunali Valeria Baglio e Carla Fermariello, del Presidente del Municipio Massimiliano Umberti e di tutti i consiglieri municipali del gruppo PD.

A coordinare l’evento la capogruppo PD al Campidoglio Valeria Baglio, che ha decritto l’incontro come “un percorso che vuole raccontare ciò che abbiamo fatto, ma soprattutto continuare a costruire il cambiamento della nostra città con le cittadine ed i cittadini“.

“Oggi inizia “Strada facendo”, realizzato col contributo fondamentale dei municipi” ha detto la Baglio “abbiamo prodotto un dossier comunale che racconta quello che stiamo facendo coi numeri, con dei dossier municipali collegati che raccontano i cambiamenti e gli investimenti fatti nei territori. Azioni di risanamento del territorio nate a partire dall’impegno del sindaco che si sostanziano in lavori nelle scuole, nelle piazze, rifacimenti stradali, spesso con lavori a tempo di record” Parlando dei progetti comunali, ha aggiunto che “spesso si tratta di scelte coraggiose che devono essere portate avanti anche quando c’è qualche difficoltà ad accettarle.

Abbiamo sicuramente creato tanti disagi per via dei tanti cantieri aperti, ma man mano che li stiamo chiudendo vediamo che quei lavori stanno producendo positività e situazioni più utili alle persone. Continueremo in questo percorso ma abbiamo bisogno di tutti voi. Per questo abbiamo organizzato 15 tappe per raccontare, ma soprattutto ascoltare, anche le critiche, perché quando si lavora si può sbagliare, ed è doveroso correggersi.”

Il capogruppo PD in Municipio Federico Proietti, tra gli organizzatori dell’evento ha sottolineato “l’importanza di questa iniziativa che sta tutta nel saper valorizzare e concretizzare la grande quantità di interventi in corso. Un momento di dialogo coi cittadini, in una fase che ci vede inaugurare tante opere” (N.d.R. proprio il giorno prima era stato inaugurato il Centro Culturale Gabriella Ferri).

Per Proietti la quantità di interventi realizzati su questo e sugli altri municipi “è tale per cui la semplice comunicazione non è sufficiente. Noi non riusciamo a dare un’idea complessiva del cambiamento che stiamo mettendo in atto. Questa iniziativa ha proprio questo valore: sostituire ad una comunicazione individuale inefficace una comunicazione collettiva. Non dobbiamo fare l’errore di pensare che siano solo opere pubbliche, ma tante vertenze e condivisioni con i cittadini, una parte di attività che è difficile da raccontare”

Proietti ha concluso il suo intervento introduttivo ricordando la figura di Senio Gerindi, venuto a mancare la notte del 17 settembre. “Senio era un importante dirigente del nostro partito e del Sunia, coinvolto in prima persona nelle battaglie per la casa, che in questo territorio è un tema preminente, dal momento che siamo tra i primi municipi per percentuale di case popolari. Figure come quelle di Senio ci hanno aiutato nel tempo a rendere più umano il volto dell’amministrazione, per questo ritenevo doveroso ricordarlo“.

Il Presidente Umberti ha sottolineato come “la sinergia del municipio con Roma Capitale in questi tre anni e mezzo è stato qualcosa di irripetibile. Una città non si risana dopo 15 anni se tutti insieme non navigano nella stessa direzione“. Parlando dell’impegno di tutti gli amministratori municipali, ha aggiunto “tutta la mia squadra ha avuto sempre lo stesso obiettivo: le linee programmatiche che ci siamo dati in campagna elettorale. Dopo 3 anni e 10 mesi gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati in gran parte raggiunti”.

Umberti ha concluso dicendo che “nel 2021 la città era in una situazione disastrosa, innanzitutto per il decoro, dimostrando un’evoluzione sociale della città: quando la città è bella, tutti ci teniamo di più. Questo municipio aveva bisogno di una shakerata, di un’azione che desse una scossa e capovolgesse completamente la situazione. Il primo punto è stato affrontare una volta per tutte il problema del completamento della Tiburtina che per 18 anni aveva creato problemi a tutti i cittadini. Siamo partiti quindi dall’arteria principale, che per noi era una ferita che tagliava tutto il nostro territorio. E finita la Tiburtina, c’è stata una automatica attrazione per grandi imprese che sono tornate nel municipio – Lamborghini, Maire Tecnimont, Thales Alenia Space costruisce lo Space Smart Factory dove si costruiscono i satelliti, Leonardo raddoppia i suoi dipendenti in Tiburtina, sono arrivate molte aziende di cybersecurity, e per finire è in fase di costruzione il Technopole. Pensate quindi quanto è stato importante concludere quella strada. Ma non dobbiamo fermarci a questo, perché anche il resto del municipio è attraversato da un’ampia rigenerazione urbana, a partire dal luogo in cui siamo (la Rambla). Oggi questo municipio guarda al futuro con speranza e vede la luce in fondo al tunnel. E’ importante fare questi appuntamenti, stare in mezzo ai cittadini, capire quali sono i loro problemi.”

Per la consigliera capitolina Carla Fermariello “il IV Municipio non ha sempre atteso l’iniziativa di Roma Capitale, ma ha avuto il merito di aver preso la responsabilità di iniziative proprie, molto onerose e impegnative anche dal punto delle procedure amministrative. E’ vero che la politica è fare le cose con parole, ma se non trasformi le parole in atti amministrativi non hai realmente cambiato la vita delle persone. E questo municipio si è fatto carico di questo cambiamento, sia per i lavori pubblici che per l’azione sulle scuole.”

Ma l’incontro è stato soprattutto un momento che ha consentito a tutti i consiglieri municipali del PD – seppur in microinterventi di 3 minuti – di fare una carrellata di tutte le attività affrontate dal loro insediamento a fine 2021 fino ad oggi. Ed allora si sono ricordati i grandi lavori di risanamento stradale (a partire ovviamente dalla Tiburtina), ma anche dalla grande disponibilità di spesa che ha consentito di rinnovare decine di chilometri di strade.

Per quanto riguarda i fondi, ricordato il grande utilizzo sia dei fondi PNRR che di quelli giubilari, in primo luogo sui trasporti (in arrivo 6 treni per la linea B già entro fine anno con un’attesa media stimata che si ridurrà a circa 5minuti , ma anche una trasformazione in superficie con l’arrivo del Tram Togliatti e quello da Stazione Tiburtina a Ponte Mammolo) ma anche sulle biblioteche, su opere sociali come la casa delle famiglie fragili e la casa per persone con disabilità, per finire col parco di via Gennari e il parco di affaccio di via degli alberini, rientranti nel “Progetto 100 parchi”.

Sottolineato anche il grande lavoro fatto nel sociale con l’apertura del Piano Sociale che ha creato un collegamento col territorio, ricreando un legame con tutte le associazioni presenti nel municipio, nonché la ricostituzione della consulta sulla disabilità.

Sulle pari opportunità il Municipio ha approvato l’istituzione di un osservatorio pari opportunità, un progetto di educazione sentimentale nelle scuole, il bilancio di genere, il multiverso delle donne a Villa Ipazia, nonché spinto per l’apertura di un centro antiviolenza nell’ospedale Pertini, a sottolineare la volontà collettiva dell’amministrazione di fare il più possibile nel prevenire e gestire i problemi legati alla violenza di genere. Ricordato anche il grande lavoro fatto in ambito culturale, con le molte iniziative fatte nel municipio in questi 3 anni (concerti, mostre, presentazioni di libri, ecc), nonché l’attività fatta in campo scolastico per sensibilizzare il modo di riconoscere ed affrontare problemi molto gravi come il bullismo ed il cyberbullismo.

Come previsto dall’impostazione iniziale, l’evento è stato anche l’occasione per i cittadini di rappresentare problematiche direttamente agli amministratori. Diversi cittadini sono intervenuti per segnalare problematiche di alcune zone del municipio al fine di far partecipi i consiglieri ed il Presidente. Segnalazioni avvenute su Casal Bertone (nello specifico sul parco via Fieramosca, sulla casa del quartiere, sugli attraversamenti pedonali e sulla manutenzione di parco Conticelli), sulla zona Cave di Pietralata (interrogativi su che fine abbia fatto il centro raccolta non più attuato in zona Achille Tedeschi) e su San Romano (in particolare domande sul destino del parcheggio a San Giuseppe Artigiano).

Al termine dell’incontro il Presidente e i consiglieri, laddove hanno potuto, hanno risposto chiarendo gli interrogativi dei cittadini e descrivendo l’iter in corso; per altre problematiche segnalate hanno preso l’impegno di mettere mano quanto prima a situazioni che presentano criticità risolvibili.

