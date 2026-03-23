Stranezze di città, Abitare A Roma ascolta sempre le “voci” dei cittadini
L’Assessore capitolino allo sport Alessandro Onorato potrà fornirci informazioni certe sulla pista dell’Impianto “Nori” di Tor Tre Teste
Sabato mattina 21 marzo 2026 mi è arrivata una “voce”, lunedi 23 marzo 2026 ho avuto la conferma della notizia.
La scorsa settimana la pista di atletica dell’Impianto “Nori” ha ricevuto la visita e l’ispezione tecnica di un Architetto del Comune di Roma e di una tecnico di Sport e Salute.
Non abbiamo avuto altre informazioni, ma la presenza di tecnici sul tartan ammalorato ci fa piacere e ci auguriamo che presto possa pervenirci una buona notizia dall’Assessore capitolino allo sport Alessandro Onorato.
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