Stranezze di città, Abitare A Roma ascolta sempre le “voci” dei cittadini

Sabato mattina 21 marzo 2026 mi è arrivata una “voce”, lunedi 23 marzo 2026 ho avuto la conferma della notizia.

La scorsa settimana la pista di atletica dell’Impianto “Nori” ha ricevuto la visita e l’ispezione tecnica di un Architetto del Comune di Roma e di una tecnico di Sport e Salute.

Non abbiamo avuto altre informazioni, ma la presenza di tecnici sul tartan ammalorato ci fa piacere e ci auguriamo che presto possa pervenirci una buona notizia dall’Assessore capitolino allo sport Alessandro Onorato.

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