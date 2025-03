Stranezze di città, Adelina con la sua carrozzina nel parco

“Ciao Attilio, sono Adelina”.

Mi ha telefonato la mia amica Adelina, vorrebbe venire a farci visita a Tor Tre Teste, vorrebbe visitare il grande parco di Tor Tre Teste e il piccolo parco Bonafede, vorrebbe visitare anche la parrocchia di Dio Padre Misericordioso, l’opera dell’architetto Richard Meier.

“Non sarò sola, vorrei venire con quattro o cinque amiche dell’associazione. Ci accompagnerà l’autista con il pulmino attrezzato per il trasporto delle nostre carrozzine”.

Adelina è disabile, la sua associazione si occupa di disabili, le sue amiche sono disabili.

Dovrò pianificare la visita di Adelina e delle sue amiche nel nostro quartiere.

Non potrò farle venire a casa mia, l’ascensore è di quelli conformi alle carrozzine per disabili più strette, mia madre con la sua carrozzina più larga non c’entrava.

Contatterò il ristorante, bar, pizzeria “Terzo Tempo” che è a largo Cevasco per avere un confortevole punto di appoggio.

È nel parco di Tor Tre Teste ed è dentro l’impianto sportivo “Antonio Nori”.

A via Francesco Tovaglieri, davanti al muro di cinta, ci sono due posti riservati alle macchine di persone disabili, quindi il pulmino dell’associazione potrà parcheggiare in uno dei due posti..

La parrocchia di Dio Padre Misericordioso potrà essere visitata con facilità da Adelina e le sue amiche, i marciapiedi davanti al largo Terzo Millennio hanno l’accesso idoneo per le carrozzine, il piazzale in marmo è spianato e confortevole, come l’accesso nella chiesa.

Visitare il grande parco di Tor Tre Teste e il piccolo parco Bonafede mi da dei pensieri.

Il piccolo parco Bonafede è ben accessibile ai disabili con carrozzina da via Lionello Petri e i vialetti interni sono molto curati.

Il problema è arrivare a via delle Nespole partendo dal ristorante, bar, pizzeria “Terzo Tempo”.

Dovremo attraversare una parte del parco di Tor Tre Teste per andare al parco Bonafede.

Il parco di Tor Tre Teste ha problemi di accessibilità per le persone disabili. I terreni sono impervi e per percorrerli ogni disabile dovrebbe avere una carrozzina con ruote robuste e ammortizzate.

È fattibile per un disabile in carrozzina fare il cambio del mezzo solo per entrare in un parco non curato?

È fattibile che un disabile abbia la carrozzina elettrica a trazione integrale? Mezzo che facilita notevolmente gli spostamenti su terreni difficili.

Per non incorrere in problematiche, per non rovinare la gita alle nostre amiche non ho alternative, forse dovrò contattare gli Amici del parco Bonafede se avrò bisogno di aiuto per Adelina e le sue amiche nella passeggiata nei due parchi.

Sono certo che l’associazione di volontariato che cura il parco Bonafede ci darà una mano.

La visita a Tor Tre teste di Adelina e le sue amiche c’è stata in settimana.

Adelina e le sue amiche hanno trovato una bella giornata di sole, un po freddina ma “riscaldata” dalla cortesia degli amici podisti e camminatori, che ci hanno aiutato nella visita dei due parchi di periferia..

Quando ci siamo salutati Adelina era triste e rammaricata e mi ha passato un foglio dove aveva scritto le sue osservazioni, delle sue amiche e dell’autista della sua associazione:

“Amministratori comunali e municipali, delle panchine “sfasciate” al parco di Tor Tre Teste non abbiamo bisogno, noi siamo sempre sedute sulle nostre carrozzine; i nostri mezzi di locomozione non sono anfibi e non possono accedere al parco di Tor Tre Teste passando su quelle enormi pozzanghere all’entrata di via del Pergolato; per accedere al parco di Tor Tre Teste abbiamo avuto non poche difficoltà, meno male che c’è quell’entrata “abusiva” vicino alla casetta dell’ACEA; Il sole riesce ad asciugare le enormi pozzanghere nei viali del parco di Tor Tre Teste ma non riesce a togliere tutta la fanghiglia residua che fa slittare le ruote delle nostre carrozzine; per superare “l’incrocio” dei vialetti pedonali davanti all’impianto Antonio Nori siamo state “sollevate”, con le nostre carrozzine, dagli amici podisti e camminatori; il viale in salita, sterrato e impervio, che da largo Cevasco porta al “biscotto” asfaltato di via delle Nespole è per noi disabili la scalata del Monte Bianco, per noi dire la difficoltà per passare dallo sterrato all’asfalto del “biscotto” di via delle Nespole, chissà che fine ha fatto la metà del mattonato originario; buono per noi disabili in carrozzina l’attraversamento pedonale su via delle Nespole, anche se le macchine sfrecciano, e l’entrata al parco Bonafede di via Lionello Petri.

Comunque, amministratori, non vi addolorate, noi disabili siamo “forti” e siamo anche fortunati nell’avere a supporto gli amici che incontriamo e che volontariamente possono darci una mano”

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.