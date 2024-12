Stranezze di città, alla fine…. è pure un ladro, o ladri, educato e cortese

“All’inizio tu ti bevi un bicchiere, poi il bicchiere si beve un bicchiere, poi il bicchiere si beve te” (Francis Scott Fitzgerald).

Succede nel weekend, fortuna che il lunedì si può non scrivere di decessi connessi al consumo di alcol, fortuna che si può non scrivere di casi di coma etilico o di incidenti stradali.

Le bevute sono per le nuove generazioni, speriamo non per le vecchie, le protagoniste indiscusse del fine settimana.

Non si tratta sicuramente della classica birretta tra amici ma di veri e propri episodi di abuso concentrati in un’unica serata.

Questo ho pensato questa mattina passando per largo Serafino Cevasco. e vedere quella macchina sostenuta da un cerchione e una gomma bucata.

Il ladro o i ladri “educati”, sicuramente “alticci”, hanno trovato il modo di non andare dal gommista e spendere 10 o 20 euro per riparare la loro gomma bucata, forse non erano nemmeno in grado di usare il cric per sollevare la macchina.

Il ladro o i ladri “educati”, sicuramente “alticci”, sono andati alla ricerca di una macchina simile e hanno rubato la ruota che sostituisse quella in loro possesso e fuori uso.

Il ladro o i ladri “educati”, sicuramente “alticci”, ottenuto il loro guadagno non hanno voluto danneggiare ulteriormente la macchina presa di mira.

Una amara considerazione: un “baratto” a discapito di un ignaro cittadino.

Siamo alla frutta!

