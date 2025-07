Stranezze di città, cosa pensa del verde pubblico il cittadino disincantato o disilluso?

“Passeggiamo, camminiamo velocemente, corriamo, pedaliamo, passiamo e ripassiamo nello stesso parco o giardino pubblico centinaia di volte, siamo sempre assenti o distratti.

Non ci giriamo a guardare il bello o il brutto.

I nostri occhi non guardano, non vediamo nulla”.

Quanto sopra è il sunto della telefonata che ho ricevuto da Michele.

“Peccato, le varie associazioni del territorio stanno andando in ordine sparso.

Quando ci si divide le forze sono minori.

Sarebbe buono l’interscambio di idee e farle conoscere ai cittadini.

Tanto per la cronaca”.

Questo mi ha chattato l’amico Angelo.

Noi di Abitare A Roma, e tanti amici che ci seguono, siamo da sempre preoccupati per il verde pubblico, le discariche abusive, gli incendi e il degrado a Roma.

Come tanti, siamo convinti che il tema tocca da vicino la qualità della vita dei cittadini, anche i non comunicatori, gli apatici e i delusi.

In questi ultimi mesi ci è nata una idea, vogliamo provare ad esplorare gli introversi, i riservati, gli abulici, i disinteressati, gli scontenti e i disillusi.

Chiedere delle loro percezioni e delle loro esperienze sull’ambiente, in particolare nel loro quartiere e nel loro Municipio.

L’idea è di non intervistare, ma “chiacchierare” con loro.

Solo uno scambio di poche parole tra persone che non si conoscono.

Uomini e donne di età diverse, giovani genitori, nonni, studenti, commercianti, incontrati casualmente per la strada.

I loro commenti li abbiamo annotati sul nostro quaderno e li riportiamo in questo articolo.

“Negli ultimi decenni la cura del verde è andata peggiorando, trasformandosi in alcuni casi in vero e proprio degrado”.

“Sono andato a cena con amici al Pigneto, quanta sporcizia, Centocelle è molto più pulita”.

“Che sfondone, che parole forti hai usato, Centocelle è totalmente sporca”.

“Siamo preoccupati per lo stato del verde pubblico nel V Municipio”.

“Da molto tempo vivo qui nel V Municipio. Ho notato un cambiamento positivo nella cura del verde pubblico nel corso degli anni, diciamo negli ultimi 10-20 anni”.

“La mia impressione è che la situazione sia peggiorata”.

“Il degrado del verde pubblico contribuisce a un senso generale di insicurezza e abbandono del quartiere”.

“Ho notato la presenza di rifiuti non raccolti, vegetazione incolta e aree verdi non manutenute”.

“Lo stato attuale del verde pubblico o la sua mancanza di cura influisce sulla vita quotidiana”.

“Non mi sento sicura a passeggiare in certe aree pubbliche”.

“L’area verde che frequento più spesso è il parco di Tor Tre Teste, vicino il laghetto”.

“Hanno bruciato tre macchine al Quarticciolo e sono rimaste li, hanno bruciato una macchina al parcheggio di via del Pergolato ed è rimasta li”.

“Io sono pensionato e ho lavorato nella polizia municipale di Roma, le porteranno via solo quando saranno certi che le automobili non abbiano elementi identificativi”.

“Ritengo che le cause principali di questo degrado siano le risorse pubbliche non gestite al meglio, l’organizzazione pubblica non funziona, c’è totale mancanza di senso civico da parte dei cittadini”.

“Il principale responsabile di questo degrado è l’amministrazione del Municipio e le aziende che gestiscono il servizio pubblico”.

La nostra iniziativa ha avuto successo.

Le persone parlano, se stimolate.

