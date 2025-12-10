Stranezze di città, da viale meraviglioso a viale rovinato

Quattro “umarell“, dal dialetto bolognese “omino”, con le mani dietro la schiena osservano il viale alberato del parco di Tor Tre Teste che confina con largo Cevasco. Commentano e criticano quel viale che era molto bello ed ora è mal ridotto, potevo non scendere dalla mia bicicletta per ascoltare la loro chiacchierata?

Umarell 1: “Dopo un acquazzone o una semplice giornata di pioggia il viale si trasforma in un percorso ad ostacoli tra enormi pozzanghere e zone fangose”

Umarell 2: “Il ristagno d’acqua non è solo un fastidio visivo, ma rappresenta un problema concreto che può compromettere la sicurezza, l’estetica e la durabilità del viale sterrato”

Umarell 1: “Fango che sporca, foglie scivolose, situazioni comuni che si potrebbero risolvere in modo definitivo ed elegante”

Umarell 3: “Ma lo sapete che le foglie cadute, il fango e l’acqua di pioggia fertilizzano il suolo? Lo proteggono e ne aumentano la biodiversità. Le foglie si decompongono e creano suolo o terra, fornendo nutrienti come carbonio e azoto. Il fango, formato da terra e acqua, può apportare minerali e migliorare la struttura del suolo, mentre l’acqua di pioggia idrata e trasporta nutrienti”.

Umarell 4 guarda i suoi amici, in particolare Umarell 3, si sposta a destra, torna a sinistra e poi chiede la loro un po’ di attenzione.

Una volta ottenutala esclama “Puttissi èssiri un vìali maravigghiusu, e mmeci è un vìali scunzacatu. Se non avete compreso il dialetto siciliano lo traduco in italiano: ”Potrebbe essere un viale meraviglioso e invece è un viale rovinato”.

