Stranezze di città, il Fontanile di Pio IX non deve essere invisibile in via Trionfale

Riprendiamo e riportiamo l’appello dell’associazione Plastic Free Onlus dal sito del FAI, Fondo per l’ambiente italiano:

“C’è un luogo, lungo la via Trionfale, che quasi nessuno vede più. Eppure è lì da quasi 160 anni. Il Fontanile di Pio IX – situato tra il Forte Trionfale e Piazza Igea – fu costruito nel 1866 per portare l’acqua alla Borgata di Sant’Onofrio, un piccolo nucleo rurale nato attorno alla chiesa di San Francesco d’Assisi. Papa Pio IX accolse la richiesta degli abitanti e affidò il progetto all’architetto Antonio Sarti, utilizzando l’antico Acquedotto Traiano-Paolo. Attorno a quell’acqua nacque una comunità: aumentarono le famiglie, arrivarono attività, il borgo si collegò al centro di Roma. Il fontanile divenne un punto di incontro, di vita quotidiana, di identità condivisa. Poi la città cambiò, negli anni Sessanta l’innalzamento della via Trionfale ha nascosto il monumento alla vista, lasciandolo in basso, quasi inghiottito dal traffico e dall’indifferenza. Ma il Fontanile è ancora lì: con i suoi archi in mattoni, la vasca, la lapide pontificia. Un frammento autentico della Roma che resiste al tempo. Oggi questo luogo potrebbe tornare a vivere, non solo come testimonianza storica, ma come spazio per la comunità: un luogo culturale, didattico, espositivo, aperto al quartiere e alle nuove generazioni. Esiste già un progetto di recupero e tutela.

Votare il Fontanile di Pio IX ai Luoghi del Cuore FAI significa aiutare a trasformare questa possibilità in realtà. Certi luoghi più che di essere restaurati, ci chiedono di restituire loro voce e memoria”.

Un paio di anni fa i volontari dell’’associazione Plastic Free Onlus, insieme ad altre realtà locali e cittadini del Municipio XIV, hanno organizzato una giornata di pulizia e bonifica straordinaria del Fontanile di Pio IX sulla via Trionfale.

​L’area era ridotta a una vera e propria discarica, coperta di fango, rifiuti e vegetazione infestante che nascondevano completamente il monumento del 1866.

L’operazione di recupero ha avuto una fortissima risonanza mediatica con la trasmissione Geo su Rai 3, che è da sempre sensibile ai temi del recupero del territorio, dei beni comuni e della storia locale d’Italia.

L’eco di quella pulizia straordinaria del Fontanile di Pio IX è servita come base per accendere i riflettori sullo stato di abbandono dei monumenti “minori” romani.

Grazie a quell’intervento di aprile 2024 , il fontanile ritornò visibile e respirabile.

Abitare A Roma a marzo del 2025, su indicazione dell’amico Marco, medico ed ex compagno dii allenamenti podistici domenicali nella nostra ….precedente vita, è andato a visitare il Fontanile di Pio IX o fontanile di Sant’Onofrio a via Trionfale e pubblicò un articolo di cui alleghiamo il link

https://abitarearoma.it/stranezze-di-citta-il-fontanile-di-pio-ix-a-via-trionfale-quasi-invisibile-dalla-strada/

Chiudemmo l’articolo riportando una chiacchierata telefonica con l’amico Marco ”Ciao Marco, sono Attilio, pensavo che se Pio IX Giovanni Maria Mastai Ferretti, che fu l’ultimo sovrano dello Stato Pontificio per via della presa di Roma avvenuta il 20 settembre 1870, potesse vedere oggi il fontanile da lui fatto costruire, probabilmente esprimerebbe profonda tristezza e disapprovazione e vedrebbe nel degrado del fontanile un simbolo di decadenza e di perdita di valori, e richiamerebbe tutti alla responsabilità di preservare il patrimonio storico e il bene comune della nostra stupenda Roma”.

Oggi però esiste un progetto di recupero e tutela lanciato dall’associazione Plastic Free Onlus, certi luoghi, più che di essere restaurati ci chiedono di restituire loro voce e memoria.

L’associazione Plastic Free Onlus ha presentato una proposta per il consolidamento della struttura, il ripristino dell’approvvigionamento idrico per far tornare a scorrere l’acqua, una nuova illuminazione e la recinzione dell’area per proteggerla da atti vandalici o occupazioni abusive nelle ore notturne, trasformando l’area in un polo didattico e di aggregazione per il quartiere.

È stato costituito un comitato ufficiale guidato dall’associazione Plastic Free Onlus per inserire il Fontanile di Pio IX nel censimento dei “Luoghi del Cuore del FAI”.

L’obiettivo della raccolta voti è di riuscire ad accedere ai finanziamento che il FAI mette a disposizione per i progetti di restauro e riqualificazione territoriale.

L’obiettivo dell’associazione Plastic Free Onlus è di andare sul podio per ottenere il contributo del FAI e far ripartire il progetto

Ai Luoghi del Cuore FAI potete votare il Fontanile di Pio IX , che significa aiutare a trasformare una possibilità in realtà.

A noi di Abitare A Roma piacerebbe immaginare che gli affezionati lettori votassero da subito nel link che alleghiamo: il Fontanile di Pio IX come “Luogo del Cuore”

https://fondoambiente.it/luoghi/fontanile-di-pio-ix-luogo-la-via-trionfale?ldc

Io ho già votato!

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