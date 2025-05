Stranezze di città, il laghetto del parco di Tor Tre Teste 

Ormai siamo dei vecchi ex maratoneti, anche se sentiamo lo sparo dell’inizio gara arriviamo dopo il tempo limite previsto per completarla. Non riusciamo a sentire nemmeno più il suono della campanella dell’ultimo giro di pista.

Il sopralluogo istituzionale

Il 26 marzo 2025 c’è stato un sopralluogo al parco di Tor Tre Teste e al suo laghetto, da parte del Presidente della Commissione Ambiente Roma Capitale Giammarco Palmieri, del Responsabile dell’ Ufficio Giardini di Roma Capitale Luciano Rossetti, del Presidente Commissione Sport e Cultura Maurizio Mattana, del Presidente Consiglio Municipale David Di Cosmo e la Consigliera Olga Di Cagno e del Comitato di Quartiere Nuova Tor Tre Teste Attiva.

Non siamo stati invitati, o non abbiamo sentito lo sparo dello starter, ma nei giorni successivi abbiamo letto attentamente su facebook la nota del Comitato di Quartiere Nuova Tor Tre Teste Attiva e ne riportiamo una frase :“Sono state analizzate tutte le problematiche che affliggono il parco a partire dalla situazione del laghetto per il quale verrà predisposto un drastico intervento di manutenzione; le perdite…”

I sopralluoghi podofotografici

Durante Il mese di aprile 2025 i nostri amici “camminatori” ci hanno inviato delle belle foto del laghetto che uniamo all’articolo.

Il sole del 14 aprile è già alto e il laghetto si presenta con i suoi bei colori ed è anche curato.

Il sole del 15 aprile è sorto ma deve ancora salire. La leggera nebbia avvolge l’acqua del laghetto e le papere con le anatre sono sulla riva tra l’erba e gli arbusti tagliati.

Il 17 aprile è una giornata che presenta nubi striate in cielo e il sole sta salendo sul parco, la nebbia è sempre presente sullo specchio d’acqua.

Il 6 maggio mostra una immagine del laghetto completamente diversa e francamente molto brutta. Sotto gli alberi della pineta si intravede il colore rosso del sole che sta nascendo, in cielo ci sono molte nuvole, ma le rive del laghetto si presentano con erba alta e arbusti spontanei non curati, tutto appare secco e brullo.

Grazie ad Angelo Calabrese e a Salvatore Salatini che hanno un buon udito, oltre che una bella vista, e hanno sentito suonare la campanella dell’ultimo giro di pista. Il cronista e Abitare A Roma sono riusciti ad entrare in gara negli ultimi 400 metri.

