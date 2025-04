Stranezze di città, il “nasone che piange” al parco di Tor Tre Teste

All’altezza del laghetto di via Francesco Tovaglieri, nel cuore del parco Palatucci, c’è il “nasone”che piange.

Questa mattina la fontanella aveva le lacrime agli occhi, perché qualcuno l’ha vandalizzata.

Hanno divelto il coperchio di ferro superiore e hanno danneggiato le tubature.

L’acqua non sgorga più limpida e cristallina dal “naso”, escono solo pochi schizzi ma dalla parte superiore aperta a metà.

Come lacrime di un bambino l’acqua scivola l’ungo la parete inferiore del “nasone” formando una grossa patina marrone.

La vandalizzazione della fontanella è un atto di inciviltà che offende tutti coloro che amano questa città, non solo i romani.

È un atto che dimostra una mancanza di rispetto per la storia e la cultura di Roma.

I vandali non si rendono conto che stanno danneggiando non solo una fontanella, ma anche se stessi.

Stanno distruggendo un patrimonio comune che appartiene a tutti noi.

