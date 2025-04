Stranezze di città, il nostro parco dimenticato… ma non da noi

Grazie, veramente un grazie ai nostri amici che ci supportano.

Oggi di nuovo grazie a Salvatore Salatini che ci ha inviato tante foto e qualche suo commento:

il parco dimenticato, viene da piangere.

Piantine sparite nella forestazione urbana ed extra urbana.

Vialetti spariti.

Sfalcio inesistente dell’erba, viene da piangere.

Nuovi laghetti che nascono dalla vandalizzazione delle fontanelle.

Rifiuti umani in ogni angolo del parco.

Praticamente un pianto generale.

Da parte nostra non scriveremo nulla, abbiamo solo inserito un piccolo commento in ogni foto che alleghiamo.

Questa volta siamo noi a non volere risposte dagli organi competenti, V Municipio, AMA, ACEA ATO2, Servizio Giardini.

Desideriamo solo il vostro silenzio!

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.