Stranezze di città, sono tornati i”sorci” neri al laghetto di Tor Tre Teste

Si ripresenta il fenomeno dei “topi neri” o “ratti neri” al laghetto del parco di Tor Tre Teste

Sì, è vero, questa mattina il nostro amico “camminatore” Salvatore Salatini ci ha “chattato” che dei topi neri sono riapparsi nel laghetto del Parco Giovanni Palatucci a Tor Tre Teste.

Non dimentichiamo che i cittadini con o senza bambini frequentano il laghetto, specialmente nelle ore meno calde delle giornate estive.

Siamo certi che il Comune di Roma, insieme ad altre istituzioni, metterà in atto le diverse azioni per debellare il problema.

