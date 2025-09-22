Stranezze di città, un viaggio di sapori e solidarietà: pranzi gratuiti per tutti in città

Roma si prepara a ospitare un’iniziativa speciale, un progetto che unisce il piacere della buona tavola con il valore della solidarietà.

L’associazione APS SinergicaMente, da sempre impegnata nella promozione della cucina multietnica, lancia una serie di pranzi gratuiti aperti a tutti, con l’obiettivo di creare momenti di condivisione e convivialità nei diversi quartieri della città.

Il progetto si articola in otto eventi gastronomici pensati come occasione di dialogo e convivenza civile, dove la condivisione di piatti della tradizione italiana e internazionale diventa strumento di incontro tra cittadini di origine italiana e estera.

L’biettivo è di trasformare il “noi” e il “loro” in un unico grande “NOI” dove le differenze diventano ricchezza e le tradizioni si intrecciano in un racconto comune. Attraverso il linguaggio universale della cucina cittadini italiani, comunità etniche e persone con abilità diverse condividono non solo piatti, ma esperienze di vita, storie e valori.

Ogni appuntamento è ospitato in spazi ad alta valenza sociale e inclusiva, gestiti da Parrocchie, Associazioni e Cooperative, luoghi dove l’accoglienza è già pratica quotidiana. In cucina, un team composto da tre chef professionisti e da ex allievi dei percorsi formativi promossi dall’APS SinergicaMente prepara piatti tipici italiani e stranieri, raccontandone la storia, il significato culturale e il ruolo che rivestono nelle tradizioni dei Paesi d’origine.

I pranzi (alle ore 13,00), con ingresso gratuito, offriranno l’opportunità di scoprire sapori da ogni angolo del mondo e di sedersi alla stessa tavola con persone nuove. Non c’è alcun costo, l’unica cosa da fare è prenotare e poi godersi il pranzo in compagnia.

Come prenotare:

via web compilando il modulo su associazionesinergicamente.it

via mail a prenotazioni@associazionesiergicamente.it

con messaggio WhatsApp al numero +39 3887390676

Indicare sempre: nome, cognome, telefono, data e luogo dell’evento, numero di posti da prenotare

Calendario degli eventi

Sabato 27 settembre 2025, Ludodeca “La casetta delle Arti e dei Giochi”, via Tranquillo Cremona 22

Sabato 4 ottobre 2025, Parrocchia di “San Felice da Cantalice”, piazza San Felice da Cantalice 20

Sabatio 18 ottobre 2025, Parrocchia di “San Tommaso d’Aquino”, via Davide Campari 74

Sabato 25 ottobre 2025, Cooperativa Sociale Agricola “Giuseppe Garibaldi” via di Vigna Murata 573

Sabato 8 novembre 2025, Punto Luce Save the Children Torre Maura, via Walter Tobagi 150

Sabato 22 novembre 2025, Centro Anziani Lepetit Associazione Lepetit APS, via Roberto Lepetit 86

Sabato 6 dicembre 2025, Parrocchia di San Bernardo da Chiaravalle, via degli Olivi 180

Sabato 20 dicembre 2025, Parrocchia di Sant’Irineo, via dei Castani 291

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi

L’invito è di non perdere questa occasione per viaggiare con il gusto e fare parte di un’esperienza unica e indimenticabile.

