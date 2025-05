Stranezze di città, una panchina di legno …ad una fermata dell’autobus 313

Ho fatto una deviazione per testare le mie gambe sulle salite di via dei Ruderi di Casa Calda e via degli Scriccioli, raggiunta la pianura a via delle Cincie ho visto e ho fotografato una panchina di legno presso una fermata dell’autobus 313.

Che “stranezza di città” ho trovato casualmente, ho subito pensato a chi ha posizionato quella panchina di legno, forse ha voluto dire: “Qui manca qualcosa che sta influendo sulle persone”.

A Roma, specialmente nelle periferie, quasi tutte le fermate degli autobus non hanno la pensilina.

I passeggeri sono esposti al sole, alla pioggia, al vento e al freddo.

Le persone che aspettano l’autobus, specialmente anziani con difficoltà motorie e cittadini che trasportano borse pesanti, hanno sicuramente bisogno di un posto per sedersi.

Una pensilina garantirebbe un livello base di comfort e utilità, ma se non si puo’ avere …..ci si “accontenta” di una panchina di legno.

Una panchina di legno non è una pensilina ma… stare seduti è spesso più comodo che stare in piedi, soprattutto a una certa età.

