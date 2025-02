Stranezze di città, Via del Pergolato e il “centro di raccolta di rifiuti” abusivo da anni

Via del Pergolato, in prossimità di un ingresso del Parco Alessandrino- Tor Tre Teste e di una struttura sportiva ancora sotto sigilli per abusivismo, è una discarica recidiva e gratuita dove gli “zozzoni” abbandonano batterie, imballaggi, grandi e piccoli elettrodomestici, inerti e calcinacci, materiale ingombrante, materassi, reti, legno, metalli, monitor e tv, neon, oli vegetali, sfalci e potature, vernici e solventi, plastica, materiale elettrico, immondizia varia. Il tutto poi, da molti anni, ripetutamente, quando è stato fatto il pieno, viene rimosso, a spese della collettività.

I cittadini e noi, siamo stanchi e stufi di scriverne, di parlarne, di osservare il comportamento abulico di chi ci passa a piedi e non si scompone e di chi ci passa in macchina e nemmeno guarda. Qualcuno ci parcheggia, anche, di fianco a tanto degrado.

Ma ci hanno insegnato che è sempre importante che il cronista/cittadino, anziché assuefarsi, continui a far sentire la propria voce agli amministratori, preposti a intervenire. Questo è un elemento fondamentale di una democrazia sana.

Nella speranza che chi è preposto ad intervenire – meglio sarebbe prevenire – legga e ascolti ciò che i cittadini scrivono e denunciano. E finalmente intervenga

Le foto che accompagnano questo ennesimo articolo sono come sempre impietose è stanno a dimostrare olte alla inciviltà di oltraggia l’ambiente anche l’assenza di interventi atti a scoraggiarli ed impedirli.

Domanda: il parcheggio sterrato di via del Pergolato è pubblico o privato?

Nell’ultimo incontro con le autorità ci hanno risposto che è privato.

Quindi, la manutenzione e la pulizia della proprietà privata di via del Pergolato è di responsabilità del proprietario?

Quindi, se la proprietà di via del Pergolato è in stato di abbandono e rappresenta un pericolo per l’incolumità pubblica, il Comune può ordinarne la pulizia e, in caso di inadempimento, provvedere direttamente addebitando i costi al proprietario?

Quindi, il Comune può intervenire nella proprietà privata di via del Pergolato se c’è pericolo per la salute pubblica e per motivi di igiene e sicurezza?

Quindi, se il Comune in tutti gli anni passati ha pulito la proprietà privata di via del Pergolato e continuerà a pulirla, il costo è stato e sarà addebitato al proprietario?

Si attendono risposte e interventi definitivi e risolutori. A pagare non può essere sempre Pantalone.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.