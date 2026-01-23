Studenti trasferiti, ma tra muffa e infiltrazioni: scatta l’allarme per il plesso scolastico di Casal Bertone

Doveva essere una soluzione temporanea per consentire i lavori di ristrutturazione, ma si sta trasformando in un caso che solleva interrogativi su sicurezza e decoro.

Al plesso scolastico di via Casal Bertone 91, dove sono state trasferite le classi della scuola media provenienti dal Randaccio, le condizioni degli ambienti avrebbero superato la soglia della normale tollerabilità.

Secondo le segnalazioni, all’interno dell’edificio sarebbero presenti infiltrazioni d’acqua dai soffitti, tanto da rendere necessario l’utilizzo di alcuni secchi. In diversi spazi si registrerebbe inoltre la presenza di muffa e di intonaco deteriorato, con potenziali rischi per la salute e la sicurezza di studenti e personale.

A far emergere tale situazione è stato il consigliere municipale Matteo Mariani (Fratelli d’Italia), che parla di una sistemazione inadeguata per ragazzi già costretti ad affrontare il disagio del trasferimento.

“Una situazione inaccettabile che compromette la sicurezza e la dignità degli spazi scolastici; a ciò si aggiunge il grave episodio del tranciamento dei fili del cancello durante lo sfalcio dell’erba – dichiara il consigliere – a dimostrazione di un controllo praticamente inesistente sulle condizioni di sicurezza, motivo per cui chiedo un intervento immediato dell’Amministrazione affinché vengano garantite condizioni decorose e sicure per gli studenti e per tutto il personale scolastico”.

Intanto cresce la preoccupazione tra le famiglie, che chiedono certezze sui tempi degli interventi e sulla reale idoneità della struttura ad accogliere gli studenti. Un nodo che riporta al centro il tema, mai risolto, della gestione degli spazi scolastici durante i cantieri e delle soluzioni temporanee che, troppo spesso, rischiano di diventare permanenti.

