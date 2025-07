Successo al cinema Caravaggio di “Troppa Famiglia”

Sold out e numerosi amici, vip accorsi al Cinema Caravaggio di Roma per la proiezione speciale del film “Troppa Famiglia” preceduta dalla presentazione del giornalista Sandro Sassoli, il film scritto e diretto da Pierluigi Di Lallo, prodotto da Variety Distribution-Explorer Entertainment -Gatto Film, distribuito in Italia e all’Estero da Max Filippini Cameraworks Srl, uscirà nelle sale italiane a settembre e nel mercato internazionale.

Il film esplora le dinamiche familiari, le aspettative dei genitori e dei figli, e come la vita di una famiglia viene sconvolta dalle difficoltà personali e da un evento esterno come la pandemia, costringendoli a confrontarsi con la realtà e a trovare un nuovo equilibrio.

Protagonista femminile Daniela Giordano, la storia, sceneggiata dalla stessa Giordano con Riccardo Graziosi e Pierluigi Di Lallo, narra la vicenda di una coppia Felicetta (Daniela Giordano) ed Alfredo(Antonello Fassari) che progettano di iniziare una nuova vita dopo la pensione in Portogallo, ma i figli della coppia (Claudia Potenza, Ricky Memphis, Alessandro Tiberi) anche se adulti e sistemati cercano di scombinare i piani dei genitori .Tra gli altri interpreti Rocio Munoz Morales, Riccardo Graziosi, Pietro Santercole, Ketti Felletti.

Il protagonista maschile nel ruolo di Alfredo (Antonello Fassari, recentemente scomparso è stato ricordato dalla protagonista e dal regista ed è stata consegnata dal produttore Maurizio Tuccio una targa alla moglie Lorella Bellitti, presente ed emozionata)

Un caloroso e lungo applauso al termine del film da parte del pubblico e gli illustri ospiti tra cui citiamo Nini Salerno, Didi Leoni, Francesco Fiumarella, Lena Lessing, Gianni Mammolotti, Eleonora Brown e Catena Fiorello.

Un brindisi finale con un arrivederci da Francesca Piggianelli che ha coordinato l’evento e la comunicazione, annunciando l’uscita nelle sale del film a settembre prossimo.

