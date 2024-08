Tamberi guida gli azzurri al Golden Gala di Roma

Sono 20 gli azzurri che parteciperanno al Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP nella serata di venerdì 30 agosto 2024 allo stadio Olimpico, a partire dalle 19.30. Alcuni di loro erano già stati annunciati nelle scorse settimane, altri sono stati confermati con la pubblicazione delle entry list (altri ancora potranno essere annunciati nei prossimi giorni).

BATTOCLETTI E DIAZ EFFETTO PARIGI

Due dei medagliati azzurri delle Olimpiadi di Parigi saranno tra i grandi protagonisti della tappa italiana della Wanda Diamond League, giunta alla 44esima edizione. È pronta a splendere ancora Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), doppio oro agli Europei nello stesso stadio, ma soprattutto medaglia d’argento ai Giochi nei 10.000 metri: stavolta si cimenterà sulla distanza dei 1500, al cospetto di sua maestà Faith Kipyegon (Kenya), tre volte oro olimpico della specialità.

In gara anche la neo-primatista italiana Sintayehu Vissa (Atl. Brugnera Friulintagli) e l’altra azzurra Ludovica Cavalli (Aeronautica).

Nel triplo, dopo aver dovuto rinunciare agli Europei di Roma perché non ancora ‘eleggibile’ per la maglia azzurra, può brillare il bronzo olimpico e due volte campione della Diamond League Andy Diaz (Fiamme Gialle).

Sotto la tribuna Tevere troverà il campione del mondo Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso).

In pedana anche l’argento europeo 2022 Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle).

GIMBO E JACOBS PER INFIAMMARE L’OLIMPICO

La grande attesa dello stadio Olimpico è per la presenza dei campioni di Tokyo, icone dell’atletica italiana, Marcell Jacobs (Fiamme Oro) e Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro), usciti dai Giochi di Parigi con sensazioni e umori diversi. Jacobs, quinto nei 100, quarto con la staffetta, tornerà al Golden Gala dopo quattro anni, per affrontare avversari galattici tra cui l’oro olimpico dei 200 Letsile Tebogo (Botswana), l’argento dei 100 Kishane Thompson (Giamaica), il bronzo Fred Kerley (Usa) vincitore delle ultime due edizioni del meeting intitolato alla leggenda Pietro Mennea.

Ma anche Christian Coleman (Usa), Ferdinand Omanyala (Kenya) e l’altro azzurro Chituru Ali (Fiamme Gialle), quest’anno per la prima volta sotto i dieci secondi (9.96) dopo aver conquistato l’argento europeo a Roma proprio alle spalle di Jacobs.

Nel salto in alto, la Curva Sud non vede l’ora di infiammarsi per Tamberi, frenato ai Giochi da problemi di salute, poche settimane dopo aver centrato un meraviglioso oro europeo nella Capitale con la misura di 2,37 che resiste come miglior salto al mondo dell’anno. Rinfrancato dal successo con 2,31 di domenica in Polonia, l’obiettivo ora è infrangere il tabù Golden Gala considerato che nelle cinque precedenti partecipazioni non è mai riuscito a portare a casa la vittoria. Incontrerà il campione olimpico Hamish Kerr e il futuro dell’alto azzurro, Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), fantastico quarto a Parigi con il personale di 2,34.

FABBRI E SIMONELLI MISSIONE RISCATTO

Dalle imprese dei Mondiali indoor di Glasgow e degli Europei di Roma, passando per un’Olimpiade meno brillante di quanto sperassero, fino ad arrivare al Golden Gala: hanno voglia di regalarsi un finale di spessore Leonardo Fabbri (Aeronautica) e Lorenzo Simonelli (Esercito). Fabbri, quinto ai Giochi con l’unica gara della sua primavera/estate sotto i 22 metri nel peso, torna sulla pedana che l’ha visto protagonista a giugno e che stavolta ospita tutti i top in circolazione, ovvero l’intero podio olimpico: Ryan Crouser (Usa), Joe Kovacs (Usa) e Rajindra Campbell (Giamaica). C’è Roma anche per l’altro azzurro Zane Weir (Fiamme Gialle), campione europeo indoor nella passata stagione. Tra gli ostacoli sotto la tribuna Monte Mario, Simonelli ha costruito una meravigliosa vittoria agli Europei, condita dal record italiano di 13.05, prima di essere eliminato nella semifinale dei 110hs allo Stade de France. In casa se la vedrà, tra gli altri, con lo spagnolo Enrique Llopis quarto a Parigi, e il giamaicano Omar McLeod oro olimpico a Rio e primatista del meeting con il 13.01 del 2021. Una corsia anche per Hassane Fofana (Fiamme Oro).

L’ITALIA SFIDA IL MONDO A ROMA

Dalla finale dell’asta di Parigi arrivano Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) e Roberta Bruni (Carabinieri), prime azzurre capaci di raggiungere questo traguardo: fari sulla campionessa olimpica Nina Kennedy (Australia). La rivelazione dell’anno Luca Sito (Cus Pro Patria Milano) può godersi una notte da sogno in un 400 favoloso, sulla pista del suo record italiano di EuroRoma 2024 (44.75): l’azzurro trova l’oro di Saint Denis Quincy Hall (Usa) nella gara dedicata al compianto quattrocentista azzurro Andrea Barberi. Quattrocento con ostacoli per Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) quinta nella tappa di Diamond League a Losanna giovedì sera: iscritta la vice campionessa olimpica Anna Cockrell (Usa). Nei 200 tocca a Dalia Kaddari (Fiamme Oro) al cospetto del bronzo di Parigi Brittany Brown (Usa). Nel ‘rematch’ della finale olimpica del disco, con il giamaicano d’oro Roje Stona, il lituano d’argento e primatista mondiale Mykolas Alekna e l’australiano di bronzo Matthew Denny, è un onore esserci per Alessio Mannucci (Aeronautica). Nei 100 ostacoli con l’olimpionica Masai Russell (Usa) spazio all’azzurra Giada Carmassi (Esercito).

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE, RIDUZIONI PER UNDER 16

Dopo le emozioni infinite degli Europei di Roma 2024, il pubblico può tornare a vivere una notte magica con l’atletica allo stadio Olimpico. I biglietti del Golden Gala Pietro Mennea sono in vendita su ticketone.it, con prezzi popolari, come negli anni passati: si va dai 10 euro delle Curve ai 40 euro della Monte Mario arrivi (più prevendita e commissioni) perché sia una festa di sport e di famiglie, per sostenere gli azzurri e i campioni più amati. Di seguito i prezzi (ai quali vanno aggiunti diritti di prevendita e commissioni di vendita). Monte Mario Arrivi 40 euro, Distinti Arrivi 25 euro, Monte Mario Partenze 20 euro, Tevere 15 euro, Curva Sud 10 euro, Curva Nord 10 euro. Riduzioni under 16: Monte Mario Arrivi 25 euro, Distinti Arrivi 20 euro, Monte Mario Partenze 15 euro, Tevere 10 euro, Curve 7 euro.

BOTTEGHINO – I biglietti si possono acquistare anche in tutte le ricevitorie autorizzate TicketOne e al botteghino dell’Ex Ostello del Foro Italico (Viale delle Olimpiadi, 61) tutti i giorni dalle 10 alle 17 e nel giorno del Golden Gala (30 agosto) anche dalle 17 alle 21.

PROMOZIONI TESSERATI FIDAL E I COMUNI ITALIANI

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha attivato anche per l’edizione 2024 del Golden Gala Pietro Mennea un’importante iniziativa di promozione per il movimento di base dell’atletica, diretta ai suoi tesserati, consentendo loro di poter ammirare dal vivo i migliori atleti del mondo. I tesserati FIDAL avranno, infatti, la possibilità di acquistare i biglietti a condizioni vantaggiose (clicca qui) nei seguenti settori: Monte Mario Partenze 12 euro (invece di 20 euro più prevendita); Tevere 10 euro (invece di 15 euro più prevendita). Il progetto Golden Gala In Comune (clicca qui) è invece l’iniziativa che offre la possibilità a tutti i cittadini di ogni angolo d’Italia di assistere all’evento accedendo ai biglietti con una scontistica dedicata per alcuni settori. Curva nord, distinti nord, distinti sud-est: 5 euro senza prevendita (invece di 10 euro più prevendita).

CREDITS FOTO: Grana/FIDAL

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙