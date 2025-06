Tamberi oggi al Golden Gala per infiammare l’Olimpico

Tutto pronto allo stadio Olimpico: sono state pubblicate le startlists del Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP di oggi venerdì 6 giugno 2025 a Roma, quinta tappa della Wanda Diamond League.

Confermata la presenza di 11 campioni olimpici, 15 campioni della Diamond League, oltre 60 medagliati tra Giochi e dei Mondiali. Il dato finale degli azzurri è di 20 atleti in pista e in pedana. Definita la progressione del salto in alto maschile, per la super sfida tra il campione olimpico di Tokyo Gianmarco Tamberi e l’oro di Parigi Hamish Kerr, insieme all’oro mondiale indoor Woo Sang-hyeok e all’azzurro Stefano Sottile: 2,12 – 2,16 – 2,20 – 2,23 – 2,26 – 2,28 e poi +2 cm. Nei 5000 metri femminili, un’altra delle gare più attese della 45esima edizione del principale meeting italiano, sono previsti passaggi per le pacemaker da 2:51 al 1000 e 8:33 al 3000: in pista la campionessa olimpica Beatrice Chebet, la primatista del mondo Gudaf Tsegay, l’azzurra argento olimpico dei 10.000 Nadia Battocletti.

Nei 100 metri maschili, corsie centrali per i quattro statunitensi già scesi sotto i dieci secondi in stagione: corsia 3 per Brandon Hicklin, 4 per Trayvon Bromell, 5 per Fred Kerley, 6 per Courtney Lindsey. Gli azzurri sono in seconda corsia (Filippo Tortu) e in nona (Chituru Ali). In chiave italiana, grande attesa anche per il salto in lungo con il campione del mondo indoor Mattia Furlani e l’oro olimpico Miltiadis Tentoglou, e il peso con l’argento mondiale Leonardo Fabbri e Zane Weir. Definita anche la progressione dell’asta femminile, la prima delle 14 gare in programma, a partire dalle ore 19.15: 4,35 – 4,50 – 4,65 – 4,75 +5 cm. Il ‘pacing’ dei 1500 uomini prevede 1:53 agli 800, 2:21 al 1000, dei 1500 donne 2:05 agli 800, 2:36 al 1000.

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE – I biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP (venerdì 6 giugno, ore 19.15) si possono acquistare online su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Monte Mario Arrivi: 50 euro (ridotto U16: 35 euro)

Distinti Arrivi: 30 euro (ridotto U16: 25 euro)

Monte Mario Partenze: 25 euro (ridotto U16: 20 euro)

Tribuna Tevere: 15 euro (ridotto U16: 10 euro)

Curve e Distinti (escluso Distinti Arrivi): 10 euro (ridotto U16: 7 euro)

TICKET ALLO STADIO – I biglietti saranno disponibili anche allo stadio Olimpico di Roma, nel botteghino di Curva Sud e attivo dalle 15 di venerdì 6 giugno. Ticket disponibili anche all’ex Ostello della Gioventù, sempre in zona Foro Italico, in via delle Olimpiadi 61 dalle 10 alle 17.

DIRETTA TV – Il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP sarà trasmesso in diretta tv venerdì 6 giugno dalle 20.15 alle 21 su RaiSport e dalle 21 alle 23 su Rai 2. Diretta streaming su RaiPlay.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.