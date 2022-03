Televisione, Biancospino – Figliomeni (La Voce Tv): Quando nulla è certo “Tutto è Possibile”

“Venerdì 4 marzo alle ore 19 andrà in onda la prima puntata di “Tutto è Possibile”, la trasmissione televisiva trasmessa sull’emittente “La Voce Tv”, canale 298 del digitale terrestre e su Youtube e Facebook.

Il format vuole dare spazio e voce a tutte quelle persone e realtà, che hanno realizzato obiettivi importanti per se stessi e per la società. Nei vari appuntamenti avremo come ospiti anche volti noti che potranno raccontare ai telespettatori le loro esperienze di vita ed artistiche.

La prima puntata sarà dedicata al Volontariato con due importanti realtà del territorio che sono quotidianamente impegnate nel dare sostegno morale e materiale a tantissima gente. Abbiamo voluto dare un titolo particolare alla trasmissione poiché riteniamo che, quando una persona crede con fermezza nei propri sogni e si prefigge con tenacia degli scopi da portare avanti nel proprio percorso di vita, “Tutto è Possibile”. Lo dichiarano Manuela Biancospino e Francesco Figliomeni, ideatori e conduttori del programma televisivo in onda su La Voce Tv.