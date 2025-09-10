Tennis in Bianco Sotto le Stelle al Canottieri Roma: Successo per il Memorial Pino Orecchio

Si è recentemente conclusa la tappa del prestigioso Circuito Regionale di Tennis IV e III Categoria, chiamato “I Serali di Roma”, al Circolo Canottieri Roma.

Un evento che ha emozionato e coinvolto centinaia di appassionati, con 300 giocatori che si sono sfidati nelle categorie di singolo e doppio durante 14 giorni di tennis spettacolare, tutto intitolato al Memorial Pino Orecchio, in onore di un grande uomo di sport.

L’edizione di quest’anno ha riservato una particolare sorpresa: tutti i partecipanti hanno giocato vestiti di bianco, un dettaglio che ha reso ancora più unico e affascinante l’evento. Una tradizione che ha preso vita in modo inaspettato, ma che ha trovato un grande entusiasmo tra i tennisti, dal primo all’ultimo incontro.

La manifestazione è stata una vera e propria celebrazione dello sport, con gare che hanno offerto momenti di grande intensità e spettacolo. Dalle sfide nei singoli agli emozionanti doppi, il pubblico ha potuto assistere a match di altissimo livello, che hanno visto confrontarsi atleti provenienti da tutta la regione.

Le parole dell’organizzazione

Il presidente del Circolo Canottieri Roma, Paolo Vitale, ha voluto ricordare la figura di Pino Orecchio, a cui il torneo è dedicato:

“Ringrazio il nostro consigliere al tennis Matteo Marchese che ha organizzato questo torneo dedicato a Pino Orecchio. Pino non è stato soltanto un maestro di tennis del Circolo Canottieri Roma. Pino era una persona veramente eccezionale, una persona mite, educata, gentile, alla quale non ho mai sentito dire una parola sopra le righe. Per cui è giusto, specialmente in momenti come questi, che si ricordi una persona come lui. Mi auguro che questo torneo continui ad essere organizzato tutti gli anni proprio per rendere omaggio a una persona che sinceramente se lo merita e che ci manca.”

A seguire, Clarens Luca, Presidente di Sport Vision Italy, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di aver collaborato con una delle strutture più prestigiose di Roma, il Circolo Canottieri Roma. È stato un onore poter organizzare un torneo così speciale, e siamo felici che i giocatori abbiano accolto con entusiasmo l’idea di indossare il bianco. All’inizio pensavamo che potesse sembrare difficile, ma dal primo incontro in poi è stato chiaro quanto questa scelta abbia aggiunto valore all’evento. È stata una manifestazione indimenticabile.”

Le premiazioni

L’evento si concluderà con una cerimonia di premiazione giovedì 11 settembre alle ore 19.00 presso la piscina del Circolo Canottieri Roma, dove saranno premiati i vincitori delle varie categorie.

Un momento di festa e di riconoscimento per gli atleti che si sono distinti in un torneo che, oltre al livello tecnico, ha saputo trasmettere passione e convivialità.

Concludendo questa edizione, il Memorial Pino Orecchio ha confermato il suo ruolo centrale nel panorama tennistico regionale, contribuendo alla crescita dello sport e alla creazione di legami sempre più forti tra i tennisti locali. Un appuntamento che si spera possa continuare a crescere e arricchirsi di nuove emozioni negli anni a venire.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.