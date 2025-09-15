Tensione all’Infernetto: uomo armato litiga con la moglie, poi si barrica in casa per due ore

Momenti di paura e tensione questa mattina all’Infernetto, nel X municipio, quando un uomo si è barricato all’interno della propria abitazione dopo una lite con la moglie.

La donna, spaventata, è riuscita a fuggire e ha immediatamente chiamato il 112, dando il via a un intervento che ha mobilitato le volanti del X distretto Lido.

L’allarme è scattato intorno alle 10:00 in via Merano, quando la discussione familiare è degenerata.

Sul posto, la polizia ha trovato la donna al sicuro fuori dall’appartamento, visibilmente scossa, mentre all’interno l’uomo si era chiuso, creando una situazione di stallo.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo è detentore di armi, ma fortunatamente non le ha mai impugnate né ha minacciato nessuno. La tensione è durata circa due ore, durante le quali le forze dell’ordine hanno attuato una mediazione paziente e costante.

Alla fine, grazie all’intervento di un funzionario della Questura di Roma, l’uomo ha deciso di aprire la porta, ponendo fine all’isolamento volontario senza che nessuno rimanesse ferito.

