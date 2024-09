Tentativo di furto e inseguimento da film: due ladri arrestati dopo una colluttazione epica

Ieri mattina, 3 settembre, il tranquillo quartiere dell’Alessandrino è stato teatro di una scena da film d’azione. Due ladri, intenti a rubare prodotti per l’igiene del valore di circa 170 euro, sono stati sorpresi e inseguiti da un dipendente e dal titolare del negozio che avevano appena svaligiato.

L’azione è scattata intorno alle 11, quando il dipendente, impegnato a scaricare merce in magazzino, ha notato due individui che uscivano dal negozio con sacchetti e zaino colmi di prodotti rubati. Allertato dal dipendente, il titolare ha subito iniziato una corsa contro il tempo per fermare i ladri.

L’inseguimento si è snodato lungo via delle Ciliegie, fino a raggiungere viale Palmiro Togliatti. Qui, i ladri – un 29enne e un 33enne, quest’ultimo con uno zaino – sono stati intercettati dalla polizia, allertata dalle grida di “ladri, ladri” del titolare.

I due malviventi hanno tentato di fuggire, ma la situazione è rapidamente degenerata in una violenta colluttazione.

Uno dei ladri ha addirittura spinto a terra il dipendente, scatenando una serie di interventi da parte degli agenti.

L’altro, disperato, ha attraversato la trafficatissima Togliatti, ma è stato prontamente fermato da un poliziotto con l’aiuto dei colleghi.

Le indagini hanno rivelato che uno dei due arrestati aveva già tentato di investire Don Coluccia a Tor Bella Monaca e aveva una lunga lista di reati, tra cui furti e aggressioni.

Il secondo ladro, noto per aver tentato furti in un condominio e aggredito vigili urbani, aveva il suo zaino carico di merce rubata e un piede di porco con cui aveva tentato di forzare i luoghi presi di mira in passato.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙