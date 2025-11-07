Terme di Caracalla: inaugurato il Villaggio della Rome 15 K

INAUGURATO VILLAGGIO ROME 15 K

Ha aperto oggi battenti alle Terme di Caracalla il Villaggio della Rome 15K-Ford Puma Gen E dove, fino a domani sera, i runners che prenderanno parte alla 15 km e alla 5 km potranno ritirare i pettorali di partecipazione, visitare gli stand espositivi e respirare insieme il clima pre-gara. Saranno oltre 3500 gli atleti che transiteranno nei due giorni nell’area adiacente lo Stadio Nando Martellini e che domenica 9 novembre si ritroveranno al via della corsa.

RADIO BIRIKINA PARTNER DELLA ROME 15 K FORD PUMA-GEN E

Uno nuovo media partner si affiancherà dall’edizione 2025 alla Rome 15 K Ford Puma-Gen E. Radio Birikina, la Radio con la K, emittente che ha affezionato gli adulti e ha saputo conquistare i giovani. Radio Birikina nei suoi programmi musicali offre agli ascoltatori i classici che non hanno età e le novità che avranno spazio nei nostri ricordi. Vista l’eterogeneità del pubblico sarà un importante veicolo per la diffusione delle informazioni relative alla manifestazione. Le frequenze di Radio Birikina sono 101.300 per le province di Roma, Latina e Viterbo, 101.200 per Frosinone e provincia ed è ascoltabile anche in tutto il nord Italia. Sul sito www.birikina.it è possibile scaricare la app per i telefoni cellulari.

ROME 15 K CON ASSOCIAZIONE ANLAIDS

Fra i partner presenti nel villaggio della Rome 15 k 2025, l’Associazione Nazionale per la Lotta contro l’Aids (ANLAIDS) che nasce nel 1985 con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica sulla prevenzione, diagnosi e cura dell’HIV, sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche sociali legate all’HIV e alle altre IST, migliorare l’assistenza alle persone con HIV e formare operatori e volontari. Nel 1988 viene fondata la Sezione Laziale, con lo scopo di portare avanti nella regione gli stessi obiettivi dell’Associazione Nazionale. Tra le iniziative principali ricordiamo il Telefono ANLAIDS, i corsi di formazione per operatori e volontari, l’assistenza sanitaria, psicologica e sociale, gli incontri di consulenza per singoli e famiglie, i gruppi di auto-aiuto e il sostegno alla creazione di Case Alloggio.

