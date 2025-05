Territori a Disoccupazione Zero, via alla fase operativa

Conclusa la presentazione del progetto “Territori a Disoccupazione Zero“, promosso da Roma Capitale nell’ambito dei Piani Urbani Integrati finanziati dal PNRR.

Una sala piena ha accolto l’evento che ha rappresentato un momento di confronto pubblico su un programma innovativo, pensato per creare nuova occupazione partendo dai bisogni e dalle potenzialità delle comunità locali.

Nei mesi scorsi, attraverso incontri e momenti di ascolto, è stata costruita una prima strategia occupazionale locale in coprogettazione con associazioni, cooperative, comitati, cittadine e cittadini.

Ora il progetto entra nella sua fase operativa, con il coinvolgimento diretto anche delle realtà imprenditoriali del Municipio VI e dei territori limitrofi.

L’obiettivo è ambizioso: favorire l’inserimento lavorativo di 100 persone disoccupate, con particolare attenzione a donne sole, NEET (giovani che non studiano e non lavorano) e disoccupati di lunga durata.

Il programma prevede un accompagnamento al lavoro completo, attraverso servizi di orientamento, formazione e la costruzione di una rete territoriale attiva e permanente che metta in sinergia pubblico e privato.

Durante l’incontro, l’assessora alla Scuola, formazione e lavoro, Claudia Pratelli, ha illustrato le finalità dell’iniziativa, seguita dall’intervento del Presidente del Municipio VI, Nicola Franco.

L’Università La Sapienza ha poi presentato i risultati dell’analisi socioeconomica del territorio, che ha supportato la definizione del progetto. La Direzione Formazione e Lavoro ha illustrato le opportunità attualmente attive per l’inserimento lavorativo, con un focus sulle fasce più fragili della popolazione.

Tra le novità, è stata annunciata una collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, che coinvolgerà le persone del territorio nella gestione delle arene cinematografiche estive. All’incontro hanno partecipato anche importanti realtà del mondo produttivo e formativo, tra cui:

ANCE Roma – ACER e CEFME-CTP, con nuove proposte di formazione nel settore edile;

ENEL, che ha illustrato opportunità occupazionali nei settori dell’energia e della transizione verde;

EBTL – Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, con cui è in programma un nuovo appuntamento a Ostia.

Un ruolo centrale sarà svolto anche dal Centro di Orientamento al Lavoro (COL), che offrirà percorsi personalizzati per chi cerca un’occupazione.

“Abbiamo scelto di presentare il progetto a Tor Bella Monaca, nel cuore del VI Municipio, dove Roma Capitale sta investendo con importanti azioni di rigenerazione. Qui, dove il reddito medio è ben al di sotto della media cittadina, dove vivono molti giovani e il tasso di laureati è un ottavo rispetto a quartieri come i Parioli, lanciamo una sperimentazione ambiziosa: un modello di rigenerazione che parte dai bisogni reali per creare lavoro.

Lavoro come diritto, non come merce, e come strumento di emancipazione” ha dichiarato l’assessora Claudia Pratelli, ringraziando il Presidente Nicola Franco e la direzione socio-educativa del Municipio per il forte impegno e la collaborazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.