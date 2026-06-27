Terrore a Colle Salario: minaccia il vicino con un fucile a canne mozze, arrestato 48enne

Una violenta lite tra vicini di casa che ha rischiato di trasformarsi in un bagno di sangue nel cuore della notte.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno tratto in arresto un romano di 48 anni, con precedenti, dopo che una segnalazione d’emergenza al 112 ha fatto scattare il blitz in via Serra de’ Conti.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe affrontato un vicino di casa – un ragazzo romano di 26 anni – minacciandolo di morte e arrivando a puntargli contro un’arma da fuoco a seguito di un acceso diverbio condominiale.

L’arsenale in cantina: l’arma era carica e pronta al fuoco

Il tempestivo intervento delle gazzelle dell’Arma ha evitato il peggio. Dopo aver messo in sicurezza l’area e bloccato l’aggressore, i Carabinieri hanno avviato una perquisizione a tappeto che si è estesa fino ai locali sotterranei della palazzina.

All’interno della cantina in uso al quarantottenne è stata fatta la scoperta più inquietante.

La dinamica del blitz

L’operazione si è sviluppata rapidamente per garantire l’incolumità dei residenti dello stabile, seguendo i protocolli di sicurezza per i reati d’arma.

La chiamata al 112

Una segnalazione al numero unico di emergenza allerta le forze dell’ordine per una violenta discussione in corso e la presenza di un uomo armato in via Serra de’ Conti.

Il blocco del reo e il controllo

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile arrivano sul posto, separano i contendenti e immobilizzano il 48enne, avviando l’ispezione immediata delle pertinenze.

La scoperta della canne mozze

I militari aprono la cantina dell’indagato e scovano il fucile calibro 12 modificato artigianalmente e nascosto insieme al munizionamento pesante.

La convalida a Piazzale Clodio

L’uomo è stato trasferito nelle celle di sicurezza e l’intera arma, insieme alle 5 munizioni, è stata posta sotto sequestro penale per gli accertamenti balistici.

Presso le aule del Tribunale di Roma in piazzale Clodio, l’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto del 48enne.

L’indagato è ora gravemente indiziato dei reati di detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni, alterazione di armi e ricettazione.

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