Terrore a Ponte Milvio: donna nuda e armata di coltello minaccia i passanti. Bloccata con il taser nel portone

Un pomeriggio di ordinaria domenica trasformato all’improvviso in una scena di puro terrore nel cuore di Ponte Milvio, uno dei punti di ritrovo più frequentati della movida capitolina.

Erano da poco passate le prime ore del pomeriggio di oggi, domenica 13 settembre, quando una donna si è riversata in strada completamente priva di vestiti, stringendo in pugno una grossa lama e affrontando le persone in transito lungo via della Farnesina.

L’aggressione sfiorata e il rifugio nel condominio

L’allarme è scattato immediatamente tra i passanti e i commercianti della zona, pietrificati di fronte alla scena:

La minaccia: La donna, visibilmente agitata e fuoriluogo, si è scagliata contro un passante minacciandolo da vicino con l’arma da taglio. Per pura fortuna l’uomo è riuscito a schivare il contatto e a mettersi in salvo mettendosi al riparo.

La fuga nel palazzo: Visto l’arrivo delle prime segnalazioni al 112, la trentottenne ha cercato di far perdere le proprie tracce guadagnando l’androne di uno stabile residenziale della via.

Il blitz delle forze dell’ordine e il fermo con l’impulso elettrico

In pochissimi minuti sul posto sono giunte a sirene spiegate diverse pattuglie della Polizia di Stato:

La localizzazione: Gli agenti sono entrati con la massima cautela nell’edificio, individuando la donna ancora armata e in forte stato di sovraccitazione psicofisica all’interno delle scale condominiali.

L’uso del taser: Di fronte al rifiuto reiterato di gettare il coltello e al concreto pericolo per l’incolumità degli operanti e dei residenti, i poliziotti hanno azionato il dispositivo ad impulsi elettrici (taser), riuscendo a disarmarla e immobilizzarla in totale sicurezza.

I soccorsi sanitarii: Identificata come una trentottenne di origine cubana, incensurata, la donna è stata presa in carico dal personale del 118 e scortata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri per gli accertamenti psichiatrici e clinici del caso. Nessuno tra i cittadini presenti e gli agenti intervenuti ha riportato ferite.

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