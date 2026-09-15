Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Tivoli, incendio a catena nella notte: diverse auto in fiamme, indagano i carabinieri

L'allarme scattato intorno alle 3:30 all'altezza dell'incrocio con via Enrico Toti. I vigili del fuoco domano le fiamme appiccate a più vetture parcheggiate a distanza l'una dall'altra. Nessun ferito

Redazione - 15 Settembre 2026

Un’azione dolosa coordinata o la follia distruttiva di un piromane seriale che ha agito al riparo dall’oscurità.

Una serie di incendi a catena ha svegliato di soprassalto i residenti della zona tra via Empolitana e via Enrico Toti a Tivoli, nell’area est della provincia capitolina.

Intorno alle ore 3:30 della notte, diverse autovetture stazionate lungo la strada sono state avvolte da fiamme improvvise, sprigionando denso fumo e scoppi che hanno fatto temere il peggio agli abitanti dei palazzi adiacenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e la matrice dolosa

Le modalità dell’innesco lasciano pochissimi dubbi sulla natura intenzionale del gesto:

I punti d’innesco multipli: Le auto colpite dal fuoco si trovavano distanziate l’una dall’altra lungo il medesimo asse viario, a riprova di un percorso a tappe seguito dall’autore del raid per appiccare i singoli roghi.

Le operazioni di spegnimento: Sul posto sono giunte d’urgenza due squadre dei Vigili del Fuoco supportate da un’autobotte per circoscrivere gli incendi ed evitare che la lingua di fuoco si propagasse agli stabili vicini o alle altre vetture in sosta. Fortunatamente non si registrano intossicati né feriti.

immagine di repertorio

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli

Estinti i focolai ed assicurate le condizioni di sicurezza del tratto stradale, l’area è stata affidata ai militari dell’Arma dei Carabinieri per i rilievi di rito:

Repertamento degli inneschi: Gli investigatori dell’Arma, d’intesa con i tecnici dei caschi rossi, stanno isolando eventuali tracce di liquido infiammabile o diavolina utilizzate per avviare la combustione sui pneumatici o sui cofani.

Caccia alle telecamere: Sono stati avviati i rilevamenti sui sistemi di videosorveglianza sia pubblici sia installati presso gli esercizi commerciali del quadrante di via Empolitana per ricostruire il tragitto compiuto dal piromane prima e dopo l’esplosione dei roghi.

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