Tokyo sorride all’Italia: Furlani campione del mondo

“Grazie a tutta l’Italia: questa medaglia è per voi”. Con queste parole, tra emozione e incredulità, Mattia Furlani, 20 anni appena compiuti e originario di Marino, ha scritto una pagina di storia.

A Tokyo, nella finale del salto in lungo, ha saltato 8,39 metri, il suo record personale, conquistando l’oro mondiale e regalando all’Italia il primo trionfo della spedizione giapponese.

Un salto che non è solo misura e tecnica, ma simbolo di un sogno realizzato. Davanti al giamaicano Gayle e al cinese Shi, Furlani si è preso il gradino più alto del podio diventando il più giovane campione del mondo nella specialità.

“Non so se è tutto vero, stasera è successo qualcosa di magico – ha detto con gli occhi lucidi –. Ringrazio mia madre, che ha fatto un lavoro incredibile in pedana, la mia famiglia, il mio team. Due anni fa potevo solo immaginare tutto questo, oggi è realtà. Amo quello che faccio, ed è la cosa più bella, persino più dell’oro. Ma questo è solo l’inizio”.

Un oro che brilla non solo per l’atletica italiana, ma anche per il Lazio e per la Capitale. “Mattia rappresenta un modello per i ragazzi – ha sottolineato Elena Palazzo, assessore regionale allo Sport –. Con determinazione e talento ha portato in alto il nome della nostra terra. Lo aspettiamo presto per celebrare insieme questa conquista”.

Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha festeggiato via social: “Grandissimo Mattia! Una medaglia storica che rende orgogliosa tutta la città metropolitana di Roma. Ti aspettiamo per ringraziarti di questa emozione meravigliosa”.

Dai Castelli Romani al tetto del mondo, la favola di Mattia Furlani è appena cominciata. E l’Italia intera oggi si riconosce nel suo volo, lungo 8 metri e 39 centimetri, carico di talento, passione e futuro.

