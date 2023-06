Tom Cruise a Roma per Anteprima dell’ultimo Mission Impossible

Tappeto rosso, oggi 19 giugno 2023, sulla scalinata di Trinità dei Monti, sorriso inconfondibile: Tom Cruise infiamma la Capitale dove è arrivato per l’anteprima internazionale del film “Mission Impossible – Dead Reckoning”. L’ultimo capitolo dell’avventura cinematografica iniziata nel 1996 regala un tributo alla bellezza della Città Eterna.

Ad accogliere il divo di Hollywood il Sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato.

Roma riveste dunque un ruolo da protagonista nel nuovo capitolo di Mission Impossible, grazie a un percorso in cui l’attore attraversa la Capitale da piazza Venezia a via dei Fori Imperiali, sfrecciando tra gli stretti vicoli del rione Campitelli, alternando una ‘500 a una volante e una moto. Fino ad arrivare all’immagine dell’attore, a bordo di una due ruote della Polizia, con il Colosseo alle sue spalle, per molti già simbolo della pellicola.