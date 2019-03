Topi all’Istituto Comprensivo Via Anagni, FDI chiede interventi immediati

“Chiediamo interventi immediati dopo che feci di topo sono state rinvenute in alcune classi della scuola materna

dell’Istituto Comprensivo Via Anagni, in data mercoledi 27 febbraio 2019”.

Lo comunicano gli esponenti di Fratelli d’Italia Fabio Sabbatani Schiuma e Daniele Rinaldi, rispettivamente capogruppo e coordinatore del Municipio V, in una nota congiunta con il vicepresidente dell’Assemblea capitolina, Francesco Figliomeni.

“Dopo le segnalazioni di alcuni genitori -continua la nota- abbiamo presentato una question time urgente dal momento che la delega in materia, il verde scolastico, sia ora di competenza dell’Assessore all’Ambiente, e non più di quello alla Scuola, peraltro recentemente sostituito dal Presidente del Municipio.

“Alla Anagni – prosegue la nota- alcune classi sarebbero state chiuse parzialmente: quali misure intende adottare con urgenza il Municipio V? Chiediamo un monitoraggio anche nelle altre scuole di competenza municipale e l’esito del bando di gara per la derattizzazione che il Municipio V avrebbe indetto e auspichiamo sin d’ora un intervento immediato degli uffici competenti in loco, per tutelare salute degli alunni e rassicurare i genitori”.