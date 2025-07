Tor Bella Monaca, donna si accascia nel bar: Carabiniere le salva la vita con un massaggio cardiaco

È successo tutto in pochi, drammatici istanti. Nella giornata di ieri 21 luglio a Tor Bella Monaca, in via di Torrenova, una donna riversa a terra all’interno di un bar, priva di sensi. E un Carabiniere che, senza esitare, si trasforma in eroe.

Erano circa le 16 quando una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Tor Bella Monaca, impegnata in un consueto controllo del territorio, è stata fermata da un cittadino all’altezza del civico 148.

L’uomo, visibilmente agitato, segnalava la presenza di una donna svenuta all’interno del bar. I militari non hanno perso tempo: sono entrati e hanno trovato una 60enne romana incosciente, a terra.

Uno dei due Carabinieri, comprendendo la gravità della situazione, ha iniziato immediatamente il massaggio cardiaco, applicando le tecniche di rianimazione apprese durante il corso BLSD frequentato presso la scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Mentre il collega allertava il 118, lui continuava con fermezza e sangue freddo, trasformando la teoria in un gesto che, letteralmente, ha fatto la differenza tra la vita e la morte.

Il battito torna, la speranza riparte

Dopo pochi interminabili secondi, il cuore della donna ha ricominciato a battere. Poco dopo sono arrivati i sanitari, che l’hanno stabilizzata e trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, dove si trova tuttora ricoverata, fuori pericolo ma sottoposta ad accertamenti clinici.

Secondo i primi riscontri medici, la tempestiva manovra eseguita dal Carabiniere è stata decisiva: ha evitato danni cerebrali dovuti a una prolungata assenza di ossigeno.

Un addestramento che salva vite

Il militare che ha praticato il massaggio salvavita aveva recentemente completato il corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), un addestramento fondamentale per intervenire in situazioni di arresto cardiaco e utilizzare correttamente il defibrillatore.

