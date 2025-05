Tor Bella Monaca punta al lavoro: parte il progetto “Territori a Disoccupazione Zero”

Il 20 maggio l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, in collaborazione con il Municipio VI, presenta il progetto “Territori a Disoccupazione Zero – Tor Bella Monaca”, un’iniziativa finanziata dai fondi del PNRR nell’ambito dei Piani Urbani Integrati.

Si tratta di una sperimentazione ambiziosa quanto necessaria: generare nuova occupazione a partire dai bisogni reali, ancora insoddisfatti, del territorio. Un modello innovativo di rigenerazione che mette al centro le comunità locali, valorizzando il potenziale sociale, produttivo e civico del quartiere.

Nei mesi scorsi si sono svolti numerosi tavoli partecipativi con associazioni, cooperative, comitati, cittadine e cittadini, per definire una prima strategia occupazionale locale. Ora il progetto entra in una nuova fase, che vedrà protagonisti anche i soggetti imprenditoriali del Municipio VI e dei territori limitrofi.

L’appuntamento è per martedì 20 maggio 2025 alle ore 17.00, presso la Sala Cinema Cerone di via Balbiani, per un evento pubblico aperto alla partecipazione di imprese, associazioni di categoria, realtà sociali e cittadinanza. Per partecipare è necessario compilare il FORM .

L’incontro sarà l’occasione per presentare la strategia pubblica di Roma capitale sull’occupazione territoriale e per avviare la costruzione di una rete territoriale attiva e permanente, capace di attuare strategie efficaci e generative di cambiamento.

“Vogliamo costruire lavoro buono, stabile e utile – dichiara l’Assessora Claudia Pratelli – partendo dai saperi e dalle energie che abitano i nostri quartieri.

Territori a disoccupazione zero è una sperimentazione che vuole affrontare con concretezza il tema occupazionale della nostra città, attraverso il coinvolgimento attivo delle realtà produttive e con il protagonismo dei territori.

Partiamo da Tor Bella Monaca, che può diventare un laboratorio di trasformazione, se costruiamo insieme politiche pubbliche capaci di ascoltare e rispondere ai bisogni profondi della comunità. Siamo al lavoro.”

La LOCANDINA dell’iniziativa.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.