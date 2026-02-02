Tor di Mezzavia, “serial killer” dei cartelli in via Zagarise: sradicati per la decima volta

Il quartiere è diviso su un senso unico che non tutti sembrano voler digerire. Via Zagarise è stata recentemente trasformata in una strada a percorrenza unica per proteggere i pedoni in un tratto quasi privo di marciapiedi.

Una decisione caldeggiata dal Comitato di Quartiere (CdQ), ma che costringe alcuni automobilisti a percorsi più lunghi per raggiungere le attività commerciali tra via Gasperina e via Renato Salvatori.

La cronaca dei danneggiamenti

Secondo Rolando Marini, consigliere del CdQ, l’ultimo episodio di sabato notte è solo l’anello finale di una lunga catena:

Frequenza: Circa dieci abbattimenti in dodici mesi.

Modalità: I cartelli vengono sradicati dal manto stradale. In passato sono stati ritrovati all’interno dei cassonetti dell’immondizia.

Danni collaterali: L’asfalto alla base dei pali è ormai così deteriorato dai continui strappi che necessita di un intervento di rifacimento strutturale.

Sicurezza vs Comodità

«La sicurezza è migliorata ed è diventato più facile parcheggiare», spiega Marini, evidenziando come la modifica viaria abbia ridotto il pericolo per chi cammina a piedi. Eppure, il sabotaggio continua.

Questa volta, fortunatamente, i vandali non hanno asportato i cartelli, permettendo alla Polizia Locale di rimetterli temporaneamente in posizione in tempi record.

I residenti chiedono ora l’installazione di telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili di quello che sta diventando un costo fisso e inaccettabile per la comunità.

