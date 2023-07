Tor Tre Teste-Alessandrino. Dopo due anni il parco… continua a fare acqua

Dentro il parco Tor Tre Teste-Alessandrino c’è un viottolo (che i podisti e gli utenti sono soliti denominare “il biscotto”, per metà asfaltato e per metà in ghiaia di circa 600 metri, che è fiancheggiato da via delle Nespole.

Periodicamente fuoriesce acqua e si allaga. A circa due anni dall’ultima riparazione è riapparso il ruscello di acqua potabile.

Di nuovo riparazione non perfetta? Di nuovo qualche giuntura di tubo saltata per la pressione dell’acqua ?

ACEA ATO, potete porre urgente rimedio?

https://abitarearoma.it/un-parco-senza-targa-e-che-fa-acqua/?unapproved=79824&moderation-hash=80b00aed5f70a2f0169101758914e95f#comment-79824

https://abitarearoma.it/fiume-verde-alghe-nel-parco-tor-teste/

Toponomastica degradata

Via delle Nespole fiancheggia il parco Palatucci, e in questa zona di parco sopravvive il telaio di ferro e il palo conficcato nel terreno che una volta sosteneva la targa toponomastica dedicata a Giovanni Palatucci, distrutta e poi scomparsa, almeno da dieci anni e mai ripristinata.

Via delle Nespole è molto vicina a via Bonafede, di cui altra targa toponomastica che è a terra da mesi e di cui abbiamo scritto ieri.

Domanda: è così che si onora la memora di Francesco Bonafede e di Giovanni Palatucci?

Vergogna.