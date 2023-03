Torna la Corriallagarbatella

Giovedì 16 marzo 2023 presso gli Uffici della Presidenza del Municipio Roma VIII in Via Benedetto Croce 60, alla presenza del Presidente Amedeo Ciaccheri si è svolta la prima riunione per l’organizzazione della Corriallagarbatella 2023, corsa podistica competitiva di km 10.

All’incontro hanno partecipato un nutrito gruppo degli organizzatori storici della gara (a dimostrazione dell’attaccamento ed ella volontà di realizzarla) con, in prima fila, gli inossidabili Ernesto Del Vescovo e Romolo Ferrari dello storico Gruppo Sportivo Arcobaleno ed il sempre attivo e dinamico Walter Graziani Presidente dell’Associazione Culturale e Sportiva Rione Garbatella.

Nella prima riunione sono state poste le fondamenta per effettuare una gara storica, auspicando una partecipazione di atleti come lo era nel periodo precedente al Covid estendendo la partecipazione anche ai bambini frequentanti le scuole del quartiere e non solo. Confermato quasi certamente (si attende il nulla osta della proprietà) il luogo di partenza e arrivo nell’area di pertinenza di Poste italiane in Viale Guglielmo Massaia, 31.

Nelle prossime settimane verranno indicati i luoghi per la consegna dei pacchi gara, individuati idonei locali per svolgere i servizi connessi alla logistica e le società cui sarà demandata l’organizzazione tecnica.

Presenti i runner della Garbatella Alessandro Greco, Luca Toni, Walter Scoccia, Fabio Valletta, Massimo David, Paola Stabile.

In attesa dei vari comunicati che saranno divulgati nelle prossime settimane, quello che gli organizzatori si sentono di confermare è che la manifestazione sportiva si svolgerà come di consueto l’ultima domenica del mese di novembre, per quest’anno domenica 26.

Non appena l’Ente Poste Italiane rilascerà il proprio nulla osta all’utilizzo dell’area di pertinenza, potrà essere confermato anche il tradizionale percorso, un’ottima occasione per far conoscere agli atleti e loro accompagnatori le bellezze della Garbatella che, per la sua storia e la sua originalità rimane uno dei quartieri più affascinanti di Roma.