Torna la settimana Europea della Mobilità 2025. Ecco tutti i dettagli

“Mobilità per tutti”: significa immaginare e costruire una società in cui i servizi di trasporto siano disponibili, accessibili, convenienti, inclusivi e sicuri, garantendo che i mezzi pubblici, gli spostamenti a piedi e in bicicletta siano opzioni eque e realmente fruibili da tutti.

È questo l’invito e l’obiettivo della Settimana Europea della Mobilità 2025, che torna dal 16 al 22 settembre con il tradizionale appuntamento annuale di sensibilizzazione promosso dalla Commissione europea sui temi della mobilità urbana sostenibile.

Lo slogan di quest’anno, “Mobilità per tutti”, sottolinea la necessità di garantire l’accesso a sistemi di trasporto sostenibili a tutte le persone, indipendentemente da reddito, luogo di residenza, genere o abilità.

La partecipazione è aperta a tutti: gruppi di cittadini, associazioni, ONG, parti sociali, istituti di ricerca e formazione, autorità locali e nazionali, istituzioni pubbliche e aziende, sia pubbliche che private.

Ognuno è invitato a contribuire con azioni o eventi che favoriscano un cambiamento culturale e comportamentale verso una mobilità urbana più equa e sostenibile.

