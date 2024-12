Torna “Notturno in Carta”: la notte bianca delle carte d’identità nel VI Municipio

Dopo il successo dello scorso settembre, il VI Municipio delle Torri ripropone l’iniziativa “Notturno in Carta”, la notte bianca dedicata al rilascio e rinnovo delle carte d’identità elettroniche (CIE).

L’appuntamento è fissato per il prossimo 13 dicembre, dalle 19:00 alle 23:00, presso gli uffici municipali.

L’iniziativa è riservata esclusivamente ai residenti del sesto municipio e rappresenta una valida alternativa per chi non riesce a recarsi negli uffici durante gli orari di apertura tradizionali.

Per accedere al servizio sarà necessario prenotarsi inviando una mail agli uffici municipali, considerando che i posti disponibili sono limitati a 110 appuntamenti.

Lo scorso 20 settembre, durante la prima edizione, l’iniziativa ha riscosso un ampio consenso, con tutti i posti esauriti.

I cittadini si sono presentati in massa per approfittare del servizio serale, reso ancora più speciale dalla musica dal vivo del gruppo jazz Megalo, una band del territorio che ha regalato una colonna sonora unica alla serata.

Gli interessati sono invitati a inviare al più presto una richiesta di appuntamento tramite email, vista la limitata disponibilità.

L’iniziativa mira a semplificare l’accesso ai servizi per i cittadini, evitando loro di dover prendere permessi lavorativi o giorni di ferie.

