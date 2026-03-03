Torna “Obiettivo Benessere”, sabato 7 marzo 2026

Sabato 7 marzo 2026, presso l’Università Salesiana di Roma (Aula Paolo VI, Piazza dell’Ateneo Salesiano 1, al Nuovo Salario), in occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna l’appuntamento con “Obiettivo Benessere”, evento annuale dedicato alla salute e alla prevenzione.

Giunto alla XXI edizione, il Convegno di Medicina del Benessere riunirà specialisti ed esperti del settore in un programma articolato di tavole rotonde, seminari e dibattiti finalizzati alla diffusione di corretti stili di vita e delle più recenti innovazioni in ambito medico-scientifico.

Tra i temi principali, particolare attenzione sarà riservata alla nutrizione e nutraceutica, con approfondimenti su microbiota, infiammazione cronica, sarcopenia e intolleranze alimentari. Spazio anche alla medicina di genere, con incontri dedicati alla salute intima e al benessere della coppia.

Non mancherà la sezione dedicata alla medicina estetica integrata, che affronterà le nuove frontiere della skin care, l’impiego degli esosomi, i filler personalizzati, l’odontoiatria estetica e i trattamenti per cellulite, capillari e varici.

Nel corso della giornata saranno inoltre offerte consulenze specialistiche gratuite e momenti di degustazione di specialità alimentari presso l’Aula Don Bosco.

Un’occasione di confronto e informazione rivolta al pubblico e ai professionisti, con l’obiettivo di promuovere una cultura del benessere sempre più consapevole e accessibile.

Per ulteriori informazioni: www.obiettivobenessere.roma.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.