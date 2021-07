Toti-Frasca e Sablone-Panici conquistano il Tevere

Il Tevere fu per i Romani elemento di vita in tutti i sensi: assicurava l’acqua per la sopravvivenza, era via di comunicazione primaria ed elemento di difesa. Per il beach volley laziale significa speranza ed espansione: perché dimostra, ormai dal 2019, che questa disciplina è in continua crescita e che ormai è in grado di raggiungere tutti i luoghi. Nella 5a tappa dell’ICS Beach Volley Tour Lazio, che si è svolta sulla spiaggia Tiberis sotto Ponte Marconi, a Roma, hanno trionfato le coppie formate da Federica Frasca e Giulia Toti nel femminile e Dario Panici e Daniele Sablone nel maschile.

Venti coppie in totale si sono date battaglia sportiva per due giorni all’insegna del fair play e dello spettacolo. Nelle semifinali femminili della domenica Giulia Toti e Martina Frasca hanno superato 2-0 Guerra e Gombar, mentre nell’altra sfida Barboni e Casani si sono prese la rivincita su Marrocco e Mancini, superandole al terzo set dopo la sconfitta di ieri.

Nel tabellone maschile Sablone e Panici hanno battuto in due set Vecchioni e Ludovici, i quali nella giornata di sabato li avevano costretti a un estenuante tie-break prima di spuntarla; la seconda semifinale ha visto D’Amico e Paulino Da Silva imporsi in tre parziali combattutissimi Morelli e Fornaro che in due giorni non avevano mai perso.

Nell’atto conclusivo della manifestazione grande vittoria in finale per Giulia Toti e Federica Frasca. Due set molto simili tra loro: sostanziale parità nei primi scambi, poi accelerata decisiva a metà parziale della coppia numero 1 del tabellone (in entrambi i casi dal 10-10 al 17-10) per indirizzare le sorti dell’incontro. Finale maschile molto più equilbrata, ma gli scambi più lunghi sono stati quasi tutti conquistati da Sablone e Panici che hanno legittimato il successo di tappa con una grande prestazione contro la fantasia del brasiliano Da Silva e l’esperienza di D’Amico. Sul podio Marrocco-Mancini nel femminile e Fornaro-Morelli nel maschile.

A premiare le coppie sul podio il presidente della FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, Massimo Bernetti, responsabile marketing e prodotti dell’Istituto per il Credito Sportivo, il consigliere della FIPAV Lazio, Luca Liguori e Angelo Diario, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale. “Siamo arrivati alla penultima tappa del nostro tour – le parole di Burlandi a margine dell’evento – in un torneo che ci sta regalando spettacolo senza fine. Dopo aver abbracciato il litorale pontino, con le tappe di Terracina, San Felice Circeo e Sperlonga, chiudiamo nella città di Roma. Prima il Tevere, poi Ostia la prossima settimana.

L’orgoglio è quello di vedere in ogni appuntamento le migliori coppie del panorama italiano, significa che questa kermesse è sempre più attrattiva e qualitativamente alta”. “Dopo il mare e il lago, siamo tornati sul fiume dopo la bellissima esperienza del 2019. A dimostrazione che a beach volley si può davvero giocare ovunque – ha dichiarato Massimo Bernetti di ICS – in questa quinta tappa abbiamo vissuto tante belle emozioni e ora ci aspettiamo un gran finale il prossimo weekend a Ostia, in cui saremo felici di premiare i campioni del Lazio del 2021”. “Grazie al beach volley e all’ICS Beach Volley Tour Lazio abbiamo riqualificato questo luogo, che prima era abbandonato. Ne siamo particolarmente orgogliosi come Roma Capitale” il commento di Diario.

SEMIFINALI MASCHILI

Sablone/D. Panici – J. Vecchioni/N. Ludovici 2-0 (21-16, 21-17)

C. Morelli/A. Fornaro – R. D’Amico/E. Paulino Da Silva 1-2 (13-21, 21-19, 7-15)

FINALI MASCHILI

1-2 posto: D. Sablone/D. Panici – R. D’Amico/E. Paulino Da Silva 2-0 (21-16, 21-18)

3-4 posto: J. Vecchioni/N. Ludovici – C. Morelli/A. Fornaro 1-2 (19-21, 21-17, 10-15)

SEMIFINALI FEMMINILI

Frasca/G. Toti – C. Guerra/S. Gombar Nikki 2-0 (21-9, 21-14)

A. Marrocco/M. Mancini – R. Casani/A. Barboni 1-2 (16-21, 21-19, 8-15)

FINALI FEMMINILI

1-2 posto: F. Frasca/G. Toti – R. Casani/A. Barboni 2-0 (21-10, 21-14)

3-4 posto: C. Guerra/S. Gombar Nikki – A. Marrocco/M. Mancini 1-2 (21-18, 18-21, 13-15)

ARBITRI: Gabriele Labate, Raffaele Milazzo, Cristina Nigriello, Davide Fiorilla, Martina Conflitti.

SUPERVISOR: Amedeo San Marco